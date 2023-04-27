Календарь выплат в SODRA, изменения с 1 мая, открытие туристического сезона в Аникщяй и другие новости

SODRA опубликовала календарь выплат на май

В нем сообщается, в какие дни будут выплачиваться те или иные пособия. Например, выплаты по уходу за ребенком SODRA переведет 15 мая, пособия по безработице – 19 мая, «детские» деньги – 25 мая. Календарь выплат

В прошлом году 3,8% населения Литвы жили за чертой абсолютной бедности (около 107 тыс. человек)

Об этом сообщил портал LRT со ссылкой на Агентство государственных данных. Черта абсолютной бедности в прошлом году была установлена ​​на уровне 267 евро в месяц на душу населения и 561 евро на семью из четырех человек с двумя детьми до 14 лет.

Артурас Зуокас стал лидером оппозиции в столичном самоуправлении

По его словам, он и группы, объявившие себя оппозиционными, будут стремиться к тому, чтобы их голос был услышан правящей партией и мэром Валдасом Бенкунскасом.

С 1 мая 2023 г. приобрести компенсируемые средства медицинской помощи по решению специалиста можно будет раньше, чем они должны были закончиться, если это произошло по уважительным причинам

Дополнительные изменения вступят в силу и для больных сахарным диабетом 1-го типа — им можно будет выписывать дополнительные компенсируемые средства для измерения уровня глюкозы в крови, если выяснится, что имеющиеся средства не подходят по медицинским показаниям.

Lidl прекращает публикацию еженедельных цен на продукты питания в печатном виде

С понедельника, 1 мая, они будут доступны только в цифровом формате.

С 1 мая 2023 года меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima – они переходят на летний график работы

54 магазина сети Maxima в теплое время года будут работать дольше. Список магазинов, в которых изменится время работы

Сегодня в 18:00 в Академии музыки и театра Литвы состоится концерт юных исполнителей Visa muzika – MAMAI!

Концерт посвящается Дню матери. Вход свободный. Выступают ученики MuMo и пианистки школы хорового пения Liepaitės.

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня, с 29 апреля по 1 мая, участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Пройдут также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, развлечения для детей и многое-многое другое. Другие мероприятия наступающих выходных

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ