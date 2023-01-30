Подключение к системе SPIS, вывоз бесхозных автомобилей, Клайпеда в престижной ТОП-десятке и другие новости

Соцмин призывает население страны быть внимательными при подключении к информационной системе социальной поддержки семей SPIS

Министерство социальной защиты и труда получило доказательство того, что копия сайта SPIS с очень похожим веб-адресом и графическим оформлением первой страницы работает незаконно. Обратите внимание, что при подаче электронных документов на различные виды социальной помощи — социальные пособия, компенсацию коммунальных услуг, социальную помощь школьникам, социальное обслуживание и т.д. — следует заходить только на верный адрес сайта spis.lt.

Жители Верхних и Нижних Панеряй смогут безопаснее добираться на работу, так как скоро начнется строительство туннеля на улице Zuikių

Ранее в этом месяце Вильнюсский городской совет утвердил проектные предложения по подземному пешеходному и велосипедному переходу.

Строительство Лаздинайского бассейна официально завершилось

Вильнюсское городское самоуправление получило утвержденный строительной инспекцией Акт о завершении строительства, что означает окончание подрядных работ в бассейне «Лаздинай». По сообщению городских властей, бассейн начнет работать в феврале.

В феврале из дворов в Вильнюсе вывезут 20 бесхозных автомобилей

Список можно найти по ссылке

Хотя реконструкция улицы Vilniaus в Каунасе еще не завершена, работы идут к завершению

Недавно были установлены новые скамейки и мусорные контейнеры. Все оставшиеся работы по реконструкции этой улицы Старого города планируется завершить весной.

Каунасское самоуправление сообщило о закрытии перехода под проспектом Короля Миндаугаса

Подземный пешеходный переход под проспектом Короля Миндаугаса на берегу реки Нямунас, рядом со зданием пожарно-спасательной службы Каунаса, будет закрыт с 1 февраля по крайней мере до следующей зимы. Об этом сообщается в пресс-релизе Каунасского самоуправления. После реконструкции нынешний «пожарный туннель» кардинально изменится. Со стороны острова Нямунас планируется создать пространство для павильона кафе, а также убрать часть набережной, открыв террасу с видом на русло реки в нижней части склона. Пока идет реконструкция, пешеходам рекомендуется переходить проспект Короля Миндаугаса по альтернативным маршрутам: по подземному переходу на улице Birštono или по регулируемому светофором пешеходному переходу, прилегающему к улице Maironio.

Ryanair сократит количество рейсов из Вильнюса на 30%

Это стало ответом на решение аэропорта повысить сборы на 28%. Какие рейсы сократят, пока не известно. Ryanair летает из Вильнюса в 11 европейских городов (среди них Лондон, Дублин, Берлин, Франкфурт, Вена). На днях авиакомпания объявила о полной отмене двух маршрутов в Великобританию (в Лидс и Бирмингем).

Водители общественного транспорта в столице предложили проезжать остановки, если на них нет пассажиров и никто не выходит

Авторы инициативы считают, что это позволит сэкономить и уменьшит износ техники. А вот в минтранспорта считают, что регламент менять не стоит, чтобы пассажиры «не чувствовали напряжения», но предлагают подумать над тем, чтобы разрешить водителям не открывать двери, если пассажиров нет.

Все выходные февраля в столице будет проводиться культурное мероприятие SU-MENĖK

Во время него специальный бесплатный автобус будет возить любителей искусства по галереям и музеям Вильнюса. Открывается фестиваль 3 февраля. Во время него разные выставки можно будет посетить бесплатно или за специальную цену. Некоторые из них откроются только на время проведения фестиваля SU-MENĖK.

Режиссер из Литвы Мария Кавтарадзе получила на кинофестивале «Сандэнс» награду за режиссуру фильма Slow

Об этом сообщила кинокомпания M–Films. На кинофестивале «Сандэнс» в США состоялась мировая премьера фильма Slow. В переводе с литовского языка название фильма звучит как «Ты мне ничего не напоминаешь». Осенью этот фильм должен выйти в кинопрокат в Литве.

«До сих пор трудно поверить, что первый релиз фильма в мире оказался настолько успешным. Я благодарна всей съемочной группе и каждому в отдельности за этот совместный творческий путь. Начинается следующий этап – знакомство зрителя с нашим фильмом», — сказала режиссер Мария Кавтарадзе после получения награды.

Клайпеда попала в десятку самых гостеприимных городов мира

Онлайн-сервис по бронированию отелей и других туристических услуг booking.com опубликовал свой рейтинг самых гостеприимных городов мира и самых гостеприимных регионов в отдельных странах. В него входят:

• Полиньяно-а-Маре, Италия

• Хуалянь, Тайвань

• Сан-Себастьян, Испания

• Дрезден, Германия

• Клайпеда, Литва

• Йорк, Великобритания

• Ушуая, Аргентина

• Порту-де-Галиньяс, Бразилия

• Мехико, Мексика

• Голд-Кост, Австралия

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