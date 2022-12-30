Цены на воду в Каунасе, салюты в Паланге, сообщение от детской больницы Сантарос и другие новости

С 1 января следующего года персональные ассистенты, сопровождающие людей с ограниченными возможностями, смогут бесплатно проходить в культурные учреждения и на мероприятия. Летом этого года Сейм принял поправки к Закону о социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, позволяющие им это делать. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

Рождественские венки, сплетенные жителями Кретинги, вошли в Книгу рекордов Литвы. Это первая праздничная запись, зарегистрированная в этом году, которая принесла много радости общине Кретинга.

«Мы были очень счастливы. 125 венков были использованы для создания ёлки, достигающей 58 метров и 58 сантиметров. Это высота композиции, когда все венки были собраны вместе», — сказала Бируте Карчяускене, директор публичной библиотеки имени Валанчюса самоуправления Кретингского района.

Годовой билет на общественный транспорт в Клайпеде в следующем году будет стоить дешевле, сообщает в пятницу «Vakarų ekspresas». Билет на 365 дней по полной цене, если используется карта Клайпедчанинаа, при покупке через Интернет, будет стоить 205 евро, а не 255 евро.

Детская больница столичных клиник Сантарос в четверг сообщила не самые лучшие новости для больных детей и их родителей. Из-за повышенной нагрузки детям, возможно, придется ждать медицинской консультации гораздо дольше, чем обычно.

«В связи с огромным потоком пациентов в детском приемном отделении и отделении неотложной помощи, возможно, вам придется ждать консультации врача до 6 часов», — поделилась новостью детская больница на Facebook.

«Поэтому мы просим понимания и терпения и советуем вам взять с собой то, что может понадобиться вашему ребенку — напиток, закуску и т.д.».

Паневежисский городской совет продлил на год возможность получения украинцами компенсации за проезд в общественном транспорте. Согласно решению горсовета, украинским школьникам будет возмещено 100% суммы месячного проездного. При этом взрослым, проживающим в Литве более одного месяца, будет возмещаться 80% месячного проездного.

Рыбалка на крапчатую форель, сига и угря Куршской косы будет снова разрешена с субботы, сообщает Министерства окружающей среды.

В рамках подготовки к новогоднему фейерверку на мосту Паланги, 31 декабря мост будет временно закрыт. 31 декабря конец моста будет закрыт с 19:00, а весь Палангский мост будет закрыт с 22:00 до 00:30.

29 декабря Государственная служба регулирования энергетики установила новые тарифы на воду в Каунасе, они начнут действовать с 1 февраля 2023 года. В среднем базовая цена за 1 куб. м увеличится на 1,20 евро, однако в целом стоимость воды в Каунасе остается одной из самых низких в Литве и Каунасском регионе. Жильцы квартир будут платить не 1,44, а 2,52 евро/м3, жители индивидуальных домов – не 1,28, а 2,48 евро/м3, юридические лица не 1,36, а 2,59 евро/м3 с НДС.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью по всей стране ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер порывистый, 8-13 м/с. Температура воздуха — от +2-3 градусов тепла ночью до +9 днем. Новогодняя ночь, в соответствии с прогнозами, обещает быть теплой и дождливой.

Клайпеда приглашает в новогоднюю ночь погрузиться в красочное лазерное шоу на Театральной площади. Впервые в Клайпеде в новогоднюю ночь отказываются от фейерверков. 15-минутное лазерное шоу начнется в 23:45. DJ John-B будет представлять новогоднее музыкальное представление с 23:00, после чего уступит место лазерному шоу, а затем возобновит свое выступление в 00:15 и пригласит людей танцевать до 1:00.