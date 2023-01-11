Новые авиарейсы из Вильнюса, высокоскоростной интернет и отмена поездов

Венгерская авиакомпания лоукостер Wizz Air с апреля планирует летать из Вильнюса в Рим. Авиарейсы будут совершаться два раза в неделю, по понедельникам и субботам.

Сейчас компании Wizz Air и Ryainair из Вильнюса совершают регулярные авиарейсы в Милан, Венецию, Турин.

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В самолетах компании airBaltic появится интернет. Авиаперевозчик сообщил, что обеспечит весь свой парк самолетов Airbus системой подключения к интернету Starlink от SpaceX.

У пассажиров будет возможность пользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом на всех рейсах airBaltic без регистрации. Компания намерена начать оснащение своих самолетов интернет-связью уже в этом году. Повышать цены на билеты в связи с этим компания не планирует.

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Между тем «Литовские железные дороги» сообщают, что в связи с проведением работ по электрификации будут внесены изменения в расписание движения некоторых поездов.

С 6 февраля вплоть до мая, пока ведутся работы, некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс будут временно сокращены или отменены. С понедельника по субботу поезд по маршруту Вильнюс – Клайпеда будет курсировать дважды утром, а Клайпеда – Вильнюс – один раз утром и один раз вечером. Поезда также будут ходить по сокращенному дневному маршруту Клайпеда – Шяуляй. Маршрут Каунас-Шяуляй по рабочим дням и по субботам отменяется. А по воскресеньям поезда по маршрутам Вильнюс-Клайпеда и Каунас-Шяуляй будут курсировать в обычном режиме.