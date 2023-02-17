О Польском доме и о помощи украинцам, а также о фляках и веселых праздниках

Многие жители Вильнюса бывали в Польском доме. Для кого-то это место — вообще как родной дом. Кто-то, возможно, приходил посмотреть спектакль или послушать концерт. Кому-то нравится сытная вкусная еда, которой угощают в ресторане. А кто-то откликнулся на призыв польской общины помочь украинцам, бегущим от войны. О том, как живет сегодня Дом Польской культуры в многонациональной столице, нам рассказала заместитель директора Кристина Земенска.

— Наша организация очень большая. Мы объединяем более 30 общественных организаций Вильнюса — в большинстве своем, польские. Но иногда в эти организации входят и люди, принадлежащие другим национальностям. Есть и русские, есть литовцы. Дом наш построен 22 года назад. Тогда были дискуссии: нужен — не нужен, большой — маленький, как он будет содержать себя, как он будет жить. Но вот с годами оказалось, что он слишком маленький.

К нам приходят люди всех национальностей, мы делаем культурные мероприятия, мероприятия для детей. Во время каникул мы делаем двухнедельный отдых для детей — это как дневной лагерь. Мы, как всегда, записывали детей через фейсбук, так за 2 минуты записалось двести с чем-то человек. Он пользутся огромной популярностью. К нам даже иногда приходят некоторые родители с претензиями: почему эти занятия идут на польском языке? Ну, потому что это Польский дом.

— Вообще, вы — как большая семья?

— Да, я работаю здесь 22 года, я вообще — первый работник этого дома, — и скажу: это не работа, это стиль жизни.

Человек привыкает — и просто живет этим, потому что иначе невозможно. И в субботу, и в воскресенье. Когда у людей выходной, мы должны сделать что-то приятное, чтобы у них было где провести свободное время. Поэтому у нас и суббота, и воскресенье, и свободные дни — они проходят на работе. Даже наши семьи с этим должны были согласиться, потому что иначе просто нельзя.

— А украинцы, которые приезжают в город, — они тоже к вам попадают, приживаются, вы им помощь оказываете?

— Да, мы им помогаем. Во-первых, когда началась война, мы сделали такую акцию: «Виленщизна Украине». Это был концерт, во время которого можно было прислать на счет деньги. Мы купили генераторы, мы купили средства гигиены — и передали это в Украину. Потом мы дали помещение для представителей Украины. Они сделали здесь у нас склад — беженцы могли приходить и брать одежду, продукты — все, что им нужно. У нас даже работают люди из Украины, четыре повара. Они влились в наш коллектив, им нравится у нас. Две девушки у нас живут бесплатно.

— Очень много похожих слов ведь в польском и украинском языке? Поэтому приезжающим должно быть у вас комфортно даже с языковой точки зрения…

— Договариваемся мы легко. Шеф наш хорошо говорит по-русски, по-украински, конечно, еще нет. Но мы говорим по-русски, так что мы договариваемся, и работники очень хорошие.

— А какая у вас кухня? Какое-то, может быть, есть популярное блюдо, которое все знают, что можно прийти к вам в ресторан и заказать его?

— Большинство блюд — это европейская кухня. Но очень много и польской кухни.

Самое популярное — это фляки. Это такой и суп, и тушеное. Фляки — это говяжий желудок. Это блюдо очень интересное, оно есть только в Польше — его нигде больше не готовят. Но вот многие жители Вильнюса приезжают к нам именно на фляки, бигос, галенка. А остальное — это такая нормальная европейская кухня.

— Какие-то мероприятия в ближайшие время у вас планируются интересные?

— Вот сейчас было очень интересное, Запусты. Это перед Пасхой, перед постом, бывает такой католический праздник. У нас было 270 человек. За столами, с музыкой, с танцами. Это то, что любят люди, и мы делаем это дважды в год. На Запусты и на Анджейки. Анджейки бывают в ноябре перед постом, перед праздником Boże Narodzenie. А вот этот, Запусты, бывает перед Пасхой, тоже перед постом.

— А какие-то кружки детские, на неделе, у вас есть?

— Нет, это на каникулах обычно. И, бывает, ансамбли делают концерты у нас, проводят отбор перед концертами. Сейчас, когда у нас новое крыло будет, — где-то в марте откроется наше новое крыло, — мы будем смотреть, что будет с помещением. Попробуем что-то сделать.

Будем пробовать то ли курсы польского языка, то ли, может, субботне-недельную школу такую. Например, для смешанных семей. Для тех, кто ходит в другие школы, чтобы кто-то, если захочет, мог польский язык немножко глубже узнать.

— Так у вас строительство сейчас идет? Так, как вы и говорили, что оказалось мало места. Вы расширяетесь?

— Да, мы расширяемся, уже будем сдавать. Построилось где-то 4000 квадратных метров, сейчас уже сдается.

— Будет еще праздничное открытие?

— Праздничное открытие запланировано на 2 мая — День флага польского, День поляков за границей. Вот тогда приедут гости и будет официальное открытие.



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