«Обувка» не по сезону. Почему летом не рекомендуют ездить на зимней резине?

В спорах о правильной эксплуатации автомобильных шин сломано немало копий. Одна из горячих тем — можно ли использовать зимнюю резину летом? Прямого запрета в ПДД Литвы нет. Там лишь рекомендовано в теплое время года использовать покрышки по сезону. Но часто звучат более категоричные мнения. Приводим аргументы за и против.

Повышенный износ

Рецептура состава шин — основной секрет, который тщательно оберегают производители. Однако хорошо известно, что в зимних покрышках используется больше каучука, и это позволяет резине не дубеть на морозе.

В жару же зимние шины становятся чресчур мягкими. А если учесть, что в солнечные дни воздействие ультрафиолета усиливается, то губительный эффект суммируется и резина разрушается быстрее.

Кроме повышенного износа протектора увеличивается риск получить повреждение шины.

Увеличение расхода топлива

Термин сопротивление качению (совокупность сил, которые воздействуют на колесо и препятствуют его движению) звучит сложновато, в реальности же эта характеристика шин влияет на расход топлива.

Наверняка вы замечали, что в холодное время года расход топлива увеличивается. Связано это не только с морозом и постоянно работающим обогревом салона. А также с тем, что двигатель автомобиля вынужден вырабатывать больше энергии для вращения колеса.

Чем выше сопротивление качению, тем выше расход. У зимних покрышек этот показатель больше, чем у летних. Факт.

Тормозят хуже

Главный аргумент в пользу того, чтобы использовать в теплое время года летние шины — это увеличение тормозного пути в жару.

Сложно оспаривать тот факт, что это влияет на длину остановочного пути. Летние шины наверняка будут более эффективны. Вопрос в том, насколько это критично.

Есть множество тестов, которые показывают, что разница может составлять один-два корпуса легкового автомобиля.

Справедливости ради надо заметить, что на это влияет также множество других факторов — температура асфальта и окружающего воздуха, марка шин, их износ, скорость и др.

Снижение управляемости

Это еще один неявный фактор, на который ссылаются ярые сторонники обязательной замены шин. Мол, на поворотах автомобиль ведет себя неустойчиво, не «слушается» руля, рыскает при движении по прямой. А лосиный тест и вовсе может провалить.

Вопрос тот же: насколько это критично? Да, управляемость снижается, но, возможно, достаточно сбросить скорость на 10-15 км/ч, чтобы не входить в поворот на грани?

Риск аквапланирования

А вот с чем сложно спорить, так это с поведением зимней шины во время сильного дождя летом. Между дорожным покрытием и колесами возникает водяная пленка. В такой ситуации важное значение имеет дизайн протектора.

Ламели зимних шин настроены так, чтобы в первую очередь справляться со снегом, грязью и влагой. А летняя резина больше ориентирована на борьбу с излишками воды.

Это действительно может иметь значение, когда автомобиль на большой скорости въезжает в лужу, например, на трассе.

Нецелесообразно менять, если протектора осталось на «доездить»

Хотя доводов в пользу замены зимних шин на летние в теплое время года несоизмеримо больше, все же есть весомый аргумент против.

Речь о том, когда менять колеса нецелесообразно, поскольку протектора осталось до следующего сезона и проще доездить, чем тратиться на услуги шиномонтажа и летние покрышки.

Безусловно, использование летних шин в теплое время года лучше, чем зимних, однако бывают и другие мнения. Ответственность в любом случае — за автовладельцем.