Интервью

«Очень страшно, потому что все будет проходить в родном городе». Ультрамарафонец Александр Сорокин — о соревнованиях в Вильнюсе

Автор RADIO•R
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Ведущие нашей радиостанции Гинтарас Зукас и Эвелина Никанорова пообщались с лучшим ультрамарафонцем всех времен Александром Сорокиным. Александр рассказал в эфире RADIO•R о недавней поездке в США, подготовке к соревнованиям в Вильнюсе и намерении побить очередной мировой рекорд.

«Очень страшно, потому что все будет проходить в родном городе». Ультрамарафонец Александр Сорокин — о соревнованиях в Вильнюсе

Александр Сорокин в гостях у ведущих RADIO•R

На днях единственный в мире бегун, побивший пять мировых рекордов, вернулся из США. Там он провел больше месяца.

— Перед важными стартами я всегда еду в высокогорье, — рассказал марафонец. — Это дает больший эффект от тренировок. На высоте в две тысячи метров и более над уровнем моря организм адаптируется к кислородному голоданию, и получается буст (от англ. boost — повышать, продвигать) результатов.

Еще одной мотивацией стала возможность проводить подготовку к соревнованиям при участии тренера по легкой атлетике, который готовит юниорские сборные в Европе.

— Мы с ним познакомились в Кении, и он пригласил меня в США, — уточнил Александр Сорокин.

Напомним, в данный момент марафонец готовится к забегу, который запланирован на 14 мая в Вильнюсе. В соревнованиях, как ожидается, примут участие спортсмены из Польши, Германии, Голландии и ЮАР.

Дистанция будет проходить вдоль технологического парка Cyber City, расположенного в Науяместисе. Рядом с финишной линией будет специальная зона для зрителей, которые смогут наблюдать за марафоном и поддерживать спортсменов.

— Очень страшно, потому что все будет проходить в родном городе, — признался Александр Сорокин. — Ну посмотрим, как будет.

Цель вильнюсца — побить очередной мировой рекорд. Впрочем, с таким же намерением, по его словам, приезжают и другие спортсмены.

— А как выйдет, так выйдет, — улыбнулся спортсмен.

Александр призвал поддержать участников марафона в последние два часа соревнований, то есть с 10 до 12 утра, когда спортсменов ожидает самая тяжелая, предфинишная часть состязания.

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