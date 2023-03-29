Огонь и вода заводят дружбу в трейлере «Элементарно»

Трейлер анимационного фильма «Элементарно» (Elemental) представила студия Disney/Pixar.

Действие сказочной истории происходит в Городе элементов, где сосуществуют частицы четырех основных стихий — воды, огня, земли и воздуха.

Главная героиня — огонёк Эмбер – знает главное правило: частицы не должны смешиваться. Поэтому она практически никогда не выбиралась за пределы своего района Файртаун и всегда знала, что ее будущее определено заранее: она унаследует семейный бизнес – небольшой магазин. Всё меняется в один день, когда она случайно знакомится с представителем знака воды – весёлым и авантюрным Уэйдом. Он приглашает ее посмотреть город, знакомит со своей семьей и открывает совершенно новый и невероятный мир возможностей. Эмбер нравится Уэйд, но что делать с тем, что они такие разные?

В мировой прокат «Элементарно» выйдет 16 июня.

Источник: InterMedia