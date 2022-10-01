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Октябрь – Месяц сеньоров. Каунас подготовил для пожилых людей множество бесплатных мероприятий

Автор Анжелика Орлёнок
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Каунас традиционно посвящает второй месяц осени пожилым людям. Первого октября цикл из более чем полусотни бесплатных мероприятий открывают празднества по поводу Международного дня пожилых людей.

Октябрь – Месяц сеньоров. Каунас подготовил для пожилых людей множество бесплатных мероприятий

Октябрь – Месяц сеньоров. Каунас подготовил для пожилых людей множество бесплатных мероприятий

Далее в течение всего месяца пожилых людей будет ожидать множество бесплатных мероприятий. Программа, в которую входят концерты, танцы, показы фильмов и многое другое — распланирована до самого ноября.

В субботу, 1 октября, по случаю Международного дня пожилых людей на Ратушной площади состоится концерт капеллы деревни Юнгенай. А все поездки на городских автобусах и троллейбусах для пенсионеров Каунаса в этот день бесплатны.

В программе Месяца сеньоров — выставки, спектакли, выступления творческих коллективов, экскурсии, лекции, образовательные занятия и оздоровительные мероприятия. Они будут проходить по всему по всему городу — как в центре, так и в разных микрорайонах, чтобы их смог посетить каждый. Пожилых людей приглашают к себе в гости Каунасский городской музей и его филиалы, бассейны Каунасской школы плавания, Ботанический сад VDU, Каунасский центр культуры, Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлениса, Каунасская публичная библиотека, Исторический Президентский дворец Литовской Республики и Военный музей им. Витаутаса Великого.

Программу Месяца сеньоров дополнят бесплатные киносеансы с показом художественных фильмов, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, творческие и оздоровительные мероприятия.

А еще — каждую пятницу октября в ресторане отеля Magnus Hotel Kaunas (пр. Vytauto, 25), а по воскресеньям — в кафе Fortas (пл. Vienybės, ул. K. Donelaičio, 60) и Etno dvaras (ТЦ Molas, ул. K. Baršausko, 66A) сеньоров будут ждать на уютные свидания с бесплатной чашечкой кофе.

Расписание мероприятий

Октябрь – Месяц сеньоров. Каунас подготовил для пожилых людей множество бесплатных мероприятий

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