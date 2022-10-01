Октябрь – Месяц сеньоров. Каунас подготовил для пожилых людей множество бесплатных мероприятий

Каунас традиционно посвящает второй месяц осени пожилым людям. Первого октября цикл из более чем полусотни бесплатных мероприятий открывают празднества по поводу Международного дня пожилых людей.

Далее в течение всего месяца пожилых людей будет ожидать множество бесплатных мероприятий. Программа, в которую входят концерты, танцы, показы фильмов и многое другое — распланирована до самого ноября.

В субботу, 1 октября, по случаю Международного дня пожилых людей на Ратушной площади состоится концерт капеллы деревни Юнгенай. А все поездки на городских автобусах и троллейбусах для пенсионеров Каунаса в этот день бесплатны.

В программе Месяца сеньоров — выставки, спектакли, выступления творческих коллективов, экскурсии, лекции, образовательные занятия и оздоровительные мероприятия. Они будут проходить по всему по всему городу — как в центре, так и в разных микрорайонах, чтобы их смог посетить каждый. Пожилых людей приглашают к себе в гости Каунасский городской музей и его филиалы, бассейны Каунасской школы плавания, Ботанический сад VDU, Каунасский центр культуры, Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлениса, Каунасская публичная библиотека, Исторический Президентский дворец Литовской Республики и Военный музей им. Витаутаса Великого.

Программу Месяца сеньоров дополнят бесплатные киносеансы с показом художественных фильмов, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, творческие и оздоровительные мероприятия.

А еще — каждую пятницу октября в ресторане отеля Magnus Hotel Kaunas (пр. Vytauto, 25), а по воскресеньям — в кафе Fortas (пл. Vienybės, ул. K. Donelaičio, 60) и Etno dvaras (ТЦ Molas, ул. K. Baršausko, 66A) сеньоров будут ждать на уютные свидания с бесплатной чашечкой кофе.

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