Опрос вильнюсцев: где на пересечении велосипедных и пешеходных дорожек нужна разметка?

Поскольку за последние шесть лет сеть велосипедных дорожек в столице выросла с 40 до 144 км, в Вильнюсе планируется провести пробную разметку в местах пересечения велосипедных и пешеходных дорожек.

Ожидается, что это поможет и привлечь внимание велосипедистов, и подсказать пешеходам, где безопаснее переходить велосипедные дорожки.

«Поскольку все больше вильнюсцев выбирают велосипед не только для досуга, но и как транспортное средство, мы замечаем, что в некоторых местах города у пешеходов при пересечении велосипедной дорожки возникает неясность. Возникают конфликтные ситуации из-за того, что велосипедисты не пропускают пешеходов. Учитывая хороший опыт зарубежных стран, мы испробуем разметку на пересечении дорог с интенсивным движением», — сказал Йонас Симутис, представитель компании Susisiekimo paslaugos.

Специалисты отмечают несколько вариантов таких проблемных зон

Это пересечение велосипедного и пешеходного движения

на перекрестках,

на остановках общественного транспорта,

в других местах.

А прежде чем приступить к разметке, самоуправление обращается к горожанам с просьбой заполнить анкету и отметить, где такие работы следовало бы провести в первую очередь.

Какой будет разметка?

В местах пересечения велосипедных и пешеходных дорожек на тротуар будет наноситься разметка в виде трех или двух белых полос. Таким образом будет ярче обозначено место пересечения велосипедной дорожки. Это добавит ясности всем участникам движения, заставит и велосипедистов, и пешеходов обратить внимание, что при пересечении велосипедной дорожки пешеходы должны посмотреть по сторонам, а велосипедисты — пропустить пешеходов, проходящих через обозначенный разметкой участок.

Мнения жителей ожидаются до 26 октября. После внедрения пробного решения будет оцениваться ситуация. И если решение окажется успешным, оно будет введено в практику.

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