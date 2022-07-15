Отдых на острове: можно убежать от суеты или сделать предложение руки и сердца

Вы хотите убежать от суеты? Почувствовать себя настоящим Робинзоном Крузо? А может быть, найти уединенное место, чтобы сделать предложение руки и сердца? Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje полагает, что нет ничего романтичнее, чем отдых на острове.

И, оказывается, для того чтобы найти такой остров, даже не надо выбираться за пределы Литвы. Получить отличные впечатления на кусочке суши, со всех сторон окруженном водой, можно и в нашей стране. Ниже вы найдете новую карту островов, на которых можно отдохнуть, искупаться или насладиться уединением и исключительной природой. Это, например, острова вблизи столицы, острова с замком, озером или усадьбой.

Остров Вайнику находится в самом длинном литовском озере Асвяя, воды которого простираются в Молетском, Швенченском и Вильнюсском районах. Этот остров интересен тем, что на нем есть недавно открытое, и пока даже не исследованное археологами, городище Йонену. Его видно с крутого склона Людгардас, расположенного на берегу озера Асвяя между устьем ручья Балуша и деревней Гирайчяй. По данным дирекции Регионального парка Асвяя, до острова Вайникай можно добраться на байдарках, SUP-досках и лодках.

Ильгасале на озере Балуошас — единственный в Литве остров посреди озера, на котором спрятано отдельное озерце. Это озеро в озере называют глазом Балуошаса, а его глубина достигает более 7 м. В него можно попасть по ручью из озера Балуошас. Остров виден с берега деревни Трайнишкис, а добираться до него удобно одним из водных транспортных средств — лодке, байдарке, SUP-доске и др. Это озеро расположено на одном из самых популярных байдарочных маршрутов (р. Букас – водяная мельница Гинучяй).

Большой остров озера Зарасай является вторым по величине островом в Литве. Он хорошо известен многим, потому что всегда находится в вихре событий. Здесь расположены самая длинная в Прибалтике трасса для водного спорта и батутный парк, баскетбольные и волейбольные площадки, зоны развлечений и отдыха, пляжи.

Однако знаете ли вы другой остров в Зарасайском районе — Дубурисский или Астравский? Он – самый большой на озере Дубурис. Уютный и почти дикий остров с пляжами стал также местом проведения ежегодного фестиваля современной балтийской культуры и альтернативной музыки Mēnuo Juodaragis. Раньше на острове находилась усадьба, в которую рабочники добирались на плоту, а теперь сюда ведет дамба.

На самом большом озере Жемайтии Платяляй – 7 островов (Пилес, Бриедсале, Вершяй, Пликсале, Убагсале, Гайдсале, Шончялис). Самый известный из них – остров Пилес. На нем в XV веке находился замок, принадлежавший литовской знати. Тогда со Швянтокальнисом, где было старое поселение Плателяй, остров соединялся мостом длиной почти в 300 метров. Сваи этого моста сохранились до наших дней. На этот остров удобно высаживаться, здесь хороший песчаный берег, где удобно купаться.

На острове есть информационный стенд и извилистая естественная пешеходная дорожка, здесь растут редкие виды лишайников, грибов и мхов. Добраться до острова можно на водных мотоциклах, лодке, катамаране и прозрачных лодках. Во время плавания на них через прозрачное дно можно увидеть растительность, многоцветную фауну озера Платяляй и даже сваи затонувшего исторического моста.

Озеро Гела в Неменчинском самоуправлении (примерно на 2 км восточнее Неменчине, 54.849704, 25.50924) часто называют бесплатным природным СПА-курортом. Его берега покрыты белой глиной, там растут сосны, и это одно из самых чистых озер в окрестностях Вильнюса. На территории много столов и скамеек, есть качели, кабинки для переодевания и туалеты. Здесь можно гулять, купаться или ловить рыбу. А в центре озера есть небольшой остров с липой, к нему отдыхающие добираются на лодках.

Остров, заросший лесами, до которого можно добраться на лодке, есть также на озере Риеше (54.786203, 25.113014) и на озере Вильноя, возле которого находится парк каменных скульптур (54.794093, 25.088399).

На всем знакомом озере Гальве находится 21 остров. С этими островами связано множество легенд. Среди них — секретный туннель от острова Сапегас до Вильнюса, отшельник на острове Пустельникас, причитания и плач усопших на острове Раудай, семиглавый дракон на острове Барейка, а также подаренные с любовью лебеди на острове Беварде в форме сердца.

Каждую из этих историй Тракайский информационно-туристический центр включил в специальный маршрут «Истории островов озера Гальве». Взяв напрокат лодки или катамараны на берегу озер Гальве и Лука (Бернардину), оплыть острова можно за один день. Главное — не заплывать на гребные трассы.

Четвертый по величине искусственный водоем в Литве – Купишкское море – имеет два уникальных острова. Остров Uošvės liežuvis, Тещин язык (55.855460, 24.978666) – дендрологический парк. Здесь есть пешеходные дорожки, зоны отдыха с беседками, пристань для людей с ограниченными возможностями. В парк можно попасть со стороны деревни Пайодупес по мосту или со стороны Аукштупенайской зоны отдыха по понтонному мосту. (В холодное время года его снимают, чтобы не раздавило льдом.) Остров Тещин язык назван так из-за своей формы. Шутят, что когда рядом Тещин язык, зятю нужно куда-то прятаться. Поэтому другой остров в Купишкском море называют Žento slėptuve, Убежище зятя.

В отличие от Тещина Языка, на Убежище зятя (55.899984, 25.008154) можно попасть только по воде — для этой цели оборудован понтонный плот с металлическим тросом. С собой необходимо иметь прочные перчатки, так как тянуть трос голыми руками неудобно и можно пораниться. Остров подходит для отдыха — на нем есть беседка, скамейки и место для костра. К слову, оба острова очень популярны у рыбаков.

В списке уникальных островов Литвы — 23 замечательных места для отдыха. Подробнее узнать о них можно здесь.

А здесь — карта островов.