Переход на летнее время: не забудьте перевести стрелки часов

На этих выходных, в ночь с субботы на воскресенье, Литва перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Это означает, что вставать теперь придется на час раньше. Зато световой день станет длиннее, потому что вечером будет темнеть позже.

Напомним, что как летнее так и зимнее время вводится с целью более эффективного использования светлого времени суток, однако критики утверждают, что это вредит здоровью.

Еврокомиссия и Европарламент поддерживают отказ от перевода стрелок часов, однако большинство стран-членов ЕС пока не приняли окончательное решение по этому вопросу.