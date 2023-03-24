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Переход на летнее время: не забудьте перевести стрелки часов

Автор RADIO•R
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На этих выходных, в ночь с субботы на воскресенье, Литва перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Переход на летнее время: не забудьте перевести стрелки часов

Переход на летнее время: не забудьте перевести стрелки часов

Это означает, что вставать теперь придется на час раньше. Зато световой день станет длиннее, потому что вечером будет темнеть позже.

Напомним, что как летнее так и зимнее время вводится с целью более эффективного использования светлого времени суток, однако критики утверждают, что это вредит здоровью.

Еврокомиссия и Европарламент поддерживают отказ от перевода стрелок часов, однако большинство стран-членов ЕС пока не приняли окончательное решение по этому вопросу.

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