«Пиноккио» Гильермо дель Торо стал триумфатором юбилейной «Энни»

50-я церемония вручения анимационной премии «Энни» состоялась в Royce Hall Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Триумфатором вечера стал «Пиноккио» Гильермо дель Торо, получивший главный приз за лучший анимационный полнометражный фильм и еще четыре награды, в том числе за режиссуру и музыку.

— Я так хотел эту чертову «Энни», — признался режиссер со сцены. — Это самый великолепный чертов трофей в мире!

Лучшим независимым фильмом стал «Марсель, ракушка в ботинках» (получивший также призы за сценарий и озвучку Дженни Слейт), лучшим телефильмом – короткометражка «Мальчик, Крот, Лис и Конь» (получивший всего четыре награды), анимационный сериал «Любовь. Смерть. Роботы» удостоен трех «Энни» (в том числе за сценарий), а блокбастер «Аватар: Путь воды» — двух.

Трехкратный обладатель «Оскара» генеральный директор Pixar Пит Доктер получил почетную награду Winsor McCay Award из рук генерального директора Disney Боба Айгера.

Источник: InterMedia