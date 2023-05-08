По Литве с гидом. Извилистая река, водопады, бобры и заячья капуста

Сегодня в рубрике «По Литве с гидом» – выезд на природу. Анна из проекта Vilnius4you, главный консультант RADIO•R по самым интересным туристическим местам Литвы, предлагает отправиться в Тракайский район. Здесь нас ждут водопады, бобры и интересные растения.

Сегодня отправимся в необычное путешествие – на природную экскурсию и поговорим о живописном месте в Тракайском районе – про речку Вилса и ее особенности.

Природная экскурсия – это когда нашими объектами становится природа – лес, река, растения и т.д. Наш маршрут прекрасно подойдет для семей с детьми. Ведь здесь их ждет столько интересного!

Начнем с главного объекта – речки Вилса. Вилса – узкая и короткая речка, она втекает в нашу Нерис. Но и маленькая речушка может удивить. Крутые берега, быстрое течение и натуральные водопады – это делает Вилсу уникальной.

Вилса течет через известковые туфы, и благодаря им образовалась серия водопадов меньшего и большего размера. Самый большой достигает 1,5 м, но каждый год водопады меняются или могут появляться новые.

Обязательно спуститесь ближе к большому водопаду. Фотографии там получаются особенно впечатляющие.

Осмотрите и окрестности. К сожалению рядом пока нет познавательной благоустроенной тропы, но до слияния с Нерисом можно дойти пешком по лесной тропе. Если вы отправились в это путешествие с детьми, покажите им, как цветет кислица, и расскажите, почему ее называют иногда заячьей капустой.

У слияния рек осмотрите ствол дерева, погрызенного лесными животными. Спросите у малышей, куда теперь направляются две реки, которые слились в одну. А может быть, на эти вопросы будет интересно ответить и вам?