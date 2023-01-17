По Литве с гидом. Малозаметные места столицы с интересной историей

Для сегодняшнего выпуска рубрики по Литве с гидом Анна из проекта Vilnius4you.ru подготовила целый список малозаметных мест столицы, о прошлом которых можно было бы рассказать много интересного.

Какие интересные, но малозаметные места есть в Вильнюсе? Мимо которых мы проходили миллионы раз и не замечали ничего необычного? Сегодня я собрала небольшую подборку и познакомлю вас с некоторыми из них.

1. Перекресток улиц Pilies и Barboros Radvilaitės — когда-то здесь проходило естественное русло нашей реки Вилняле, которая сейчас течет по искусственному руслу. Так что пересекая улицу в этом месте, вы как будто переправляетесь через реку.

2. Летняя сцена в Нагорном парке — она находится в натуральном провале грунта, который образовался после того, как отступил последний ледник, покрывавший территорию Вильнюса. Это произошло примерно 10 000 лет назад.

3. Улица Smėlio на Антоколе — там в 1957 году во время копательных работ были найдены кости мамонта. Ученые установили, что этот мамонт гулял в окрестностях Вильнюса примерно 12 000 лет назад. Сейчас эти кости можно осмотреть в музее Тадаса Иванаускаса в Каунасе.

4. Сквер Vingrių, совсем недавно открытый после реставрации. Это тоже уникальное место. Когда-то источник, сейчас уже находящийся под землей, снабжал водой часть города. Сквер сейчас обновлен так, чтобы жители и гости города смогли полюбоваться хоть частично течением этого источника.

5. Подземный город Вильнюса. Гуляя по улицам Старого города, мы даже не задумываемся о том, что под землей есть интереснейшая подземная часть. Это дренажная система. Очень малую ее часть можно посетить с экстремальной экскурсией по подземельям Кафедрального собора.

6. Парк Лаздину Пеледос знаком многим — там почти каждые выходные собирается блошиный рынок. Но раньше на этом месте находился костел св. Иосифа Обручника и женский монастырь кармелиток.

7. Улица Бокшто — улица Башни. Мы настолько привыкли к этому названию, что сейчас даже не задумываемся — а что за башня там была? И в каком месте? Вдоль этой улицы проходила крепостная стена, в которой была башня. Но где именно — историки сейчас затрудняются сказать. Как, впрочем, и где проходила часть крепостной стены. Поэтому знаем, что башня была, но не знаем, где.

8. Во время прогулки по городу мы чаще смотрим по сторонам, а не под ноги. А зря! Можно увидеть уникальные объекты памяти — Камни преткновения. Они напоминают о страшных страницах истории. Эти камни расположены рядом с домоми, где жили евреи, которые погибли во время Второй мировой войны.

Какое место удивило вас больше всего?