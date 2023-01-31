По Литве с гидом. Путешествие по окрестностям города Укмерге

В сегодняшнем выпуске рубрики по Литве с гидом Анна из проекта Vilnius4you.ru предлагает отправиться в путешествие по достопримечательностям района Укмерге.





В Литве много интересных исторических достопримечательностей, но много и уникальных природных мест, известных благодаря своим ценным свойствам. Сегодня я приглашаю вас посетить вместе со мной окрестности города Укмерге.

И город и район вокруг можно исследовать с разных ракурсов:

посетить город,

посетить поместья вокруг города,

посетить интересные места в районе Укмерге.

Мы остановимся на третьем варианте и познакомимся с интересными местами в этом районе.

Первая наша остановка — Želva

Это город в Укмергском районе. Тут проживает, согласно Википедии, 457 человек. Здесь родился лауреат Нобелевской премии по химии Аарон Клуг, и можно посетить памятник, поставленный этому деятелю в 2015 году. А еще этот город — родина скульптора Вайдотаса Рамошки. Думаю, вы знаете многие его работы! Вайдотас Рамошка — создатель всеми нами любимых ангелов Вильнюса. Также рекомендую обратить внимание на здание заброшенной синагоги (до II Мировой войны почти все население города были евреи), посетить костел Св. Игнация Лойоллы и мемориал погибшим партизанам.

Следующий объект — это ель!

Но не простая! Bliūdašilio eglė (координаты объекта: 55.239470, 25.103410) внесена в список охраняемых законом деревьев из-за необычных формы и толщины ствола, а также расположения веток.

Дальше поедем в Lyduokiai

Это городок, который может похвастаться… башней Гедиминаса! Миниатюрная копия башни появилась в центре города в 1928 году в честь юбилея Независимости Литвы. Вильнюс в то время был частью Польши, и настоящая башня была недосягаема. В советское время башня была разрушена и восстановлена в 1989 г., а в 2017-18 гг. — обновлена. Фотография с миниатюрной башней Гедиминаса достойна того, чтобы появиться в вашем фотоархиве.

В Lyduokiai стоит осмотреть и поместье. От основного здания, которое в XIX веке проектировал архитектор Леонтий Бенуа, почти ничего не осталось. Но французский парк, хозяйственные постройки и конюшня с оригинальным декором — это то, что стоит увидеть.

Следующий объект — геологическое обнажение реки Šventoji

Координаты — 55.270273 24.841699. Бассейн реки — это ихтиологический заповедник, созданный в 1974 году. Здесь можно просто насладиться природой и отдохнуть. Неподалеку есть места для костра, где в теплую погоду можно организовать пикник.

А теперь стоит посетить один из самых больших валунов Литвы — Мокас

Его координаты — 55.165653, 24.64954. О таких валунах обычно рассказывают легенды, не исключение и Мокас. Рядом с ним есть еще один валун поменьше — это сын. Рассказывают, что когда-то всей семьей валуны переправлялись через реку, но на обрывистый берег выбрались лишь Мокас с сыном. Еще одна легенда гласит, что под валуном спрятан заколдованный клад.

И последняя остановка — источник Жувинтес

Координаты — 55.155430, 24.635542. У источника очень интересное дно, которое сформировано из песка и воды. Глубина источника достигает ~ 5 метров, за это Жувинтес часто называют бездонным. Вода обогащена минералами и железом, она довольно вкусная. Многие приезжают сюда именно за водой. Попробуйте ее и вы.

Все природные объекты охраняются законом и являются памятниками культуры или природы.

Путешествие на автомобиле займет 5-6 часов. Обязательно возьмите с собой что-то на перекус. Маршрут проходит через маленькие поселки и природные места, где нет кафе.

Все фото — автора.