Практические советы

«Почта Литвы» представила новинку – первый в Литве почтомат LP EXPRESS ECO

Автор Анжелика Орлёнок
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Сеть почтоматов LP EXPRESS представила новинку – первый в Литве почтомат нового поколения. Экспериментальный LP EXPRESS ECO считается одним из современных устройств, которое позволит сделать почтовое обслуживание еще более доступным для людей.

«Почта Литвы» представила новинку – первый в Литве почтомат LP EXPRESS ECO

Фото — «Почта Литвы»

Новый мобильный почтомат находится в Вильнюсе, на ул. J. Jasinskio, 16 в офисном комплексе Verslo trikampis. В нем оборудовано 12 ящичков — сейчас клиенты могут использовать их для получения посылок.

«Технологические особенности почтоматов LP EXPRESS ECO позволяют размещать их в еще более удобных для людей местах. В отличие от традиционных, так называемые мобильные почтоматы не требуют электричества или подключения к интернету, они также могут работать от заряженных солнечных батарей. Это не только позволяет размещать их ближе к удобным для клиентов местам. Реагируя на ситуацию на рынке посылок, устройство можно оперативно переместить в то место, где потоки посылок в данное время самые высокие», — говорит представитель «Почты Литвы» Русланас Прокофьевас.

В отличие от других моделей LP EXPRESS, у почтомата нового поколения нет экрана, принтера или сканера. В нем только встроенная клавиатура, после ввода на которой пин-кода открывается дверца и появляется возможность забрать  посылку. В будущем в почтоматах LP EXPRESS ECO можно будет не только забирать посылки, но и оставлять их на отправку, хранение и возврат.

Источник

Tags:

Похожее

Что означает загадочное слово хюгге, и почему хочется его всем пожелать?

Что означает загадочное слово хюгге, и почему хочется его всем пожелать?

Автор Анжелика Орлёнок
Апатия, хандра, сплин и другие. Как полюбить осень и вернуть себе отличное настроение?

Апатия, хандра, сплин и другие. Как полюбить осень и вернуть себе отличное настроение?

Автор Анжелика Орлёнок
День здорового питания: о том, важно ли начинать день с завтрака, и какой температуры должна быть еда

День здорового питания: о том, важно ли начинать день с завтрака, и какой температуры должна быть еда

Автор Анжелика Орлёнок
Выходные. Придумываем новые семейные традиции

Выходные. Придумываем новые семейные традиции

Автор Анжелика Орлёнок
Для тех, кто любит попариться в бане. Информация, которая поможет избежать пожаров и спасти жизнь

Для тех, кто любит попариться в бане. Информация, которая поможет избежать пожаров и спасти жизнь

Автор Анжелика Орлёнок
Как преодолеть свою лень? 7 простых советов

Как преодолеть свою лень? 7 простых советов

Автор Анжелика Орлёнок
Проверьте, знаете ли вы правила, как сжигать листья, ветки и другие отходы

Проверьте, знаете ли вы правила, как сжигать листья, ветки и другие отходы

Автор Анжелика Орлёнок
Впереди понедельник. Как научиться вставать с «правильной» ноги?

Впереди понедельник. Как научиться вставать с «правильной» ноги?

Автор Анжелика Орлёнок
Время менять покрышки. О чем важно знать каждому автомобилисту?

Время менять покрышки. О чем важно знать каждому автомобилисту?

Автор Анжелика Орлёнок