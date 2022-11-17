«Почта Литвы» представила новинку – первый в Литве почтомат LP EXPRESS ECO

Сеть почтоматов LP EXPRESS представила новинку – первый в Литве почтомат нового поколения. Экспериментальный LP EXPRESS ECO считается одним из современных устройств, которое позволит сделать почтовое обслуживание еще более доступным для людей.

Новый мобильный почтомат находится в Вильнюсе, на ул. J. Jasinskio, 16 в офисном комплексе Verslo trikampis. В нем оборудовано 12 ящичков — сейчас клиенты могут использовать их для получения посылок.

«Технологические особенности почтоматов LP EXPRESS ECO позволяют размещать их в еще более удобных для людей местах. В отличие от традиционных, так называемые мобильные почтоматы не требуют электричества или подключения к интернету, они также могут работать от заряженных солнечных батарей. Это не только позволяет размещать их ближе к удобным для клиентов местам. Реагируя на ситуацию на рынке посылок, устройство можно оперативно переместить в то место, где потоки посылок в данное время самые высокие», — говорит представитель «Почты Литвы» Русланас Прокофьевас.

В отличие от других моделей LP EXPRESS, у почтомата нового поколения нет экрана, принтера или сканера. В нем только встроенная клавиатура, после ввода на которой пин-кода открывается дверца и появляется возможность забрать посылку. В будущем в почтоматах LP EXPRESS ECO можно будет не только забирать посылки, но и оставлять их на отправку, хранение и возврат.

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