Полезная зелень. Добавляйте руколу в свой рацион

Летом важно не забывать о полезной для здоровья зелени. Для тех, кто еще не включил в свой пищевой рацион руколу, специалисты очень советуют это сделать.
По-английски это растение называется рокет, а в нашей стране многие знают ее как gražgarstė. Из руколы можно готовить салаты, соус песто или использовать в оформлении любых блюд. Рукола имеет приятный горьковатый оттенок, придающий интересный пикантный вкус любому блюду.
Кстати, руколу совсем не трудно вырастить на даче – она почти не требует к себе внимания.
Чем полезна рукола?
При регулярном употреблении рукола защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. И даже замедляет старение. Дело в том, что она содержит множество витаминов и практически всю таблицу Менделеева. А молодые стебли растения – это еще и настоящий кладезь йода.
Рукола полезна для людей, страдающих повышенным давлением. Она повышает работоспособность и даже служит профилактикой онкологических заболеваний. А еще – укрепляет нервную систему. Поэтому руколу советуют употреблять при стрессах и депрессии.
Рекомендуют руколу также тем, у кого есть сахарный диабет, малокровие и язвенная болезнь желудка. Эту зелень можно — и даже нужно — использовать в пище во время беременности.
И еще одна хорошая новость для женщин
Энергетическая ценность руколы — всего примерно 25 ккал. Поэтому ее легко можно использовать тем, кто хочет сбросить лишний вес или сохранить стройность. Рукола укрепляет волосы и ногти, улучшает кожу.
Справедливости ради надо рассказать и о вреде руколы. Она, как и любой продукт, может вызывать аллергию, а также опасна тем, у кого есть мочекаменная болезнь или камни в почках и желчном пузыре.
А всем остальным можно посоветовать приготовить салат из листьев рукколы, авокадо и огурца. В него можно добавить любые морепродукты, заправить солью, оливковым маслом и лимонным соком. Отличная новость в том, что таким салатом можно перекусывать даже поздним вечером.