Дороги

Полиция сообщила, какие рейды на дорогах страны будут проводиться в январе

Автор Анжелика Орлёнок
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Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в январе в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции будут проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).

Полиция сообщила, какие рейды на дорогах страны будут проводиться в январе

Полиция сообщила, какие рейды на дорогах страны будут проводиться в январе

1–4 января

  • контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

1–4 января

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

9–11 января

  • контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

13–16 января

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

18–20 января

  • сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

23–26 января

  • контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
  • контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

30–31 января

  • контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).

Внимание! Главные комиссариаты полиции отдельных округов, с учетом уровня аварийности, могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.

«Давайте будем сознательными, будем вести себя ответственно, чтобы наши путешествия были безопасными», — призывают сотрудники полиции.

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