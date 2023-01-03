Полиция сообщила, какие рейды на дорогах страны будут проводиться в январе

Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в январе в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции будут проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).
1–4 января
- контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).
1–4 января
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
9–11 января
- контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).
13–16 января
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
18–20 января
- сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
23–26 января
- контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
- контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).
30–31 января
- контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).
Внимание! Главные комиссариаты полиции отдельных округов, с учетом уровня аварийности, могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.
«Давайте будем сознательными, будем вести себя ответственно, чтобы наши путешествия были безопасными», — призывают сотрудники полиции.