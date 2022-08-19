Польский Вильнюс, или О том, как в городе принимаются решения. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Артур Людковский

RADIO•R продолжает серию бесед, посвященных 700-летию Вильнюса. Весной в подкасте «Вильнюсу – 700 лет» мы смотрели на город и его историю глазами гидов. В новом сезоне мы поговорим о любимом городе и с другими замечательными людьми. Гостями эфира станут вильнюсцы по рождению — и вильнюсцы по месту проживания. Политики, дипломаты, журналисты, музыканты, люди разных профессий, конфессий и национальности. Мэры и вице-мэры, бывшие и нынешние работники самоуправлений и староств, коллеги из LRT и портала DELFI, российские и белорусские журналисты, нашедшие приют в столице.

Сегодня гость нашего подкаста – директор Польского дома Артур Людковский. Он рассказывает о своей работе в столичном самоуправлении и о работе Польского дома. О том, как попал на работу в Вильнюсский горсовет и понравилось ли ему быть вице-мэром. О Национальном стадионе и теплых отношениях с Польшей. А также, конечно же, о самых важных местах для поляков Литвы и о польской кухне, о лучшем месте для романтического свидания и о самом мистическом месте Вильнюса. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO R.

Listen to «Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Артур Людковский» on Spreaker.

О работе в самоуправлении. Сколько стоит управление городом?

— В свое время я был первым нелитовцем, который был вице-мэром. Мне кажется, что сейчас все так меняется, что все смотрят не на твою национальность — это нормально, — а на твои компетенции.

— Как строится работа в самоуправлении? Правда ли, что каждый вице-мэр отвечает за определенные вещи? Все за все не отвечают?

— Хуже всего, когда никто ни за что не отвечает. Это худший вариант, который может быть. В принципе, в мое время было плохо, и сейчас еще тоже сохранилось, — двойная система управления. […] Я последнее время, когда был вице-мэром, остался из четырех один. И тогда не было уже проблем деления. Надо было приходить — и с утра столик в два раза больше был в бумагах.

— Вам понравилось быть вице-мэром? Это ответственная работа, на самом деле, тяжелая.

— Я попробовал — с меня хватит.

— Повторить — нет?

— Этот так кажется со стороны, что это легко. Кажется, что быть мэром, вице-мэром, директором администрации или членом Сейма, или министром — это очень просто. Я тогда первый раз, в 2008 или 2009 году, мне было 38, первый раз попал в больницу с давлением 240 на 180. Я тогда не знал, что такое бывает.

— То есть, столько стоит управление городом, 240 на 180?

— Да (смеется).

О многонациональности и толерантности Вильнюса

— Мне очень нравится, что наш город был, есть, и, я надеюсь, будет толерантным и многонациональным. Потому что — заметьте — здесь очень много людей разных национальностей. В связи с войной приехало немало жителей Украины, немало эмигрантов из Беларуси, которые убежали от режима Лукашенко. То же самое, чувствуется, стало больше приезжих из России. И если мы здесь все договариваемся… Мне кажется, то, что было в начале 90-х — по-моему, всегда, когда возрождается новое государство, вот такая волна национализма [поднимается]. И эта вещь со временем уходит. Мне кажется, что даже несмотря на теперешние перипетии, город Вильнюс и жители его довольно толерантны. Мне довелось много с кем разговаривать. Среди тех, кто приезжает, очень много людей, которые даже не связаны родственными узами с Вильнюсом. Если они приезжают сюда — большинство из них хочет еще вернуться.

О нацменьшинствах и об отношении к ним политиков

— Мне кажется, что меняется мировоззрение политиков.

Потому что, я всегда подчеркивал, когда мы станем думать, что национальные меньшинства – это не проблемы, а наше национальное достояние и богатство, вот тогда все начнет меняться.

Я всегда говорю: если вы что-то имеете против W буквы, сходите на кладбище Росы, и посмотрите на памятник Басанавичюсу, отцу литовской письменности. У него все написано на памятнике, включая фамилию, через W. Ему это не мешало. Мы иногда создаем какие-то искусственные проблемы.

Не бывает плохих национальных меньшинств, большинств, и прочее. Бывают просто плохие и хорошие люди.

О школах

Я сомневаюсь, что мы еще найдем такой город, где в системах образования, как в Вильнюсе, не только не разрушили, а сохранили. Есть система школ: на литовском языке, на русском языке, на польском. Плюс в системе национального образования школы на белорусском языке и на еврейском — т. е., еврейские школы. То есть, пять разных, не считая частных школ с английским языком, французским и пр. Когда я говорю об этом гостям, они смотрят на меня как-то странно. Сейчас говорится еще и о школе с украинским языком. Но все эти школы — на русском, польском и литовском, — у нас были все время. И это удалось сохранить.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media https://bcme.eu/