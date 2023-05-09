Помощь Украинцам

Премьер-министр Литвы призывает ЕС при пересмотре бюджета предусмотреть доппомощь Украине

Автор RADIO•R
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает Европейский Союз предусмотреть дополнительную помощь Украине при пересмотре многолетнего бюджета сообщества.

Премьер-министр Литвы призывает ЕС при пересмотре бюджета предусмотреть доппомощь Украине

Премьер-министр Литвы призывает ЕС при пересмотре бюджета предусмотреть доппомощь Украине

ЕС планирует расходы на многолетнюю перспективу, в настоящее время действует бюджет на 2021-2027 годы. Еврокомиссия обещает представить предложения по пересмотру этого бюджета во втором квартале этого года.

Говоря о предстоящем пересмотре, премьер-министр подчеркнула важность инвестиций в проекты военной мобильности, отметив их значение не только для региона, но и для безопасности ЕС в целом.

По словам премьера, лидерство ЕС также очень важно для эффективного процесса восстановления Украины, в который Литва уже вовлечена на двусторонней основе.

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