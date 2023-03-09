Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Вдали от всех (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 8 марта

Главная героиня Зейнеп разочарована жизнью. Она отправляется на отдаленный хорватский остров, чтобы отдохнуть в доме, купленном ее покойной матерью. Зейнеп надеется обрести покой и уединение, но встречает Иосипа — прежнего Владельца дома, который почему-то до сих пор не съехал. И эта встреча полностью меняет ее жизнь.

Торжество мести (сериал, 1 сезон, 2 часть)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 10 марта

Жизнь старшеклассницы пошла под откос, когда одноклассники стали над ней издеваться. Девушка мечтала стать архитектором, но ей пришлось бросить школу из-за буллинга. Прошло время, школьница выросла, но идею отомстить не оставила. Все эти годы она дожидалась, пока её главная мучительница обзаведётся семьёй, и теперь наша мстительница — учитель её ребёнка.

Ты (сериал, 4 сезон, часть 2)

(мелодрама, криминал, триллер, драма) на Netflix с 10 марта

Успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Лютер: Упавшее солнце (фильм)

(криминал, драма, детектив, триллер) на Netflix с 10 марта

Жестокий серийный убийца терроризирует Лондон, пока блестящий, но опальный детектив Джон Лютер сидит за решеткой. Преследуемый неудачами в поимке кибер психопата, Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы закончить работу любыми средствами.