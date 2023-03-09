Что посмотреть

Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Вдали от всех (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 8 марта

Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Главная героиня Зейнеп разочарована жизнью. Она отправляется на отдаленный хорватский остров, чтобы отдохнуть в доме, купленном ее покойной матерью. Зейнеп надеется обрести покой и уединение, но встречает Иосипа — прежнего Владельца дома, который почему-то до сих пор не съехал. И эта встреча полностью меняет ее жизнь.

Торжество мести (сериал, 1 сезон, 2 часть)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 10 марта

Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Жизнь старшеклассницы пошла под откос, когда одноклассники стали над ней издеваться. Девушка мечтала стать архитектором, но ей пришлось бросить школу из-за буллинга. Прошло время, школьница выросла, но идею отомстить не оставила. Все эти годы она дожидалась, пока её главная мучительница обзаведётся семьёй, и теперь наша мстительница — учитель её ребёнка.

Ты (сериал, 4 сезон, часть 2)

(мелодрама, криминал, триллер, драма) на Netflix с 10 марта

Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Лютер: Упавшее солнце (фильм)

(криминал, драма, детектив, триллер) на Netflix с 10 марта

Премьера полнометражного фильма «Лютер: Упавшее солнце», вторая часть 4 сезона сериала «Ты» и другие главные премьеры недели

Жестокий серийный убийца терроризирует Лондон, пока блестящий, но опальный детектив Джон Лютер сидит за решеткой. Преследуемый неудачами в поимке кибер психопата, Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы закончить работу любыми средствами.

Tags:

Похожее

Ана де Армас и Крис Эванс спасают свои жизни на втором свидании в трейлере «Без ответа».

Ана де Армас и Крис Эванс спасают свои жизни на втором свидании в трейлере «Без ответа».

Автор Эвелина Никанорова
На Netflix приходится до 15% мирового интернет-трафика

На Netflix приходится до 15% мирового интернет-трафика

Автор Эвелина Никанорова
Дом демонстрирует паранормальные способности новым хозяевам в трейлере «Особняка с привидениями»

Дом демонстрирует паранормальные способности новым хозяевам в трейлере «Особняка с привидениями»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: продолжение боксерской драмы Крид, испано-французский триллер, французский боевик, литовское драмеди о разводе и мультфильм о трёх преступниках, у которых есть домашний лев

Премьеры в кино: продолжение боксерской драмы Крид, испано-французский триллер, французский боевик, литовское драмеди о разводе и мультфильм о трёх преступниках, у которых есть домашний лев

Автор Гинтарас Зукас
Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Дети отправляются в полет навстречу приключениям в трейлере «Питера Пэна и Венди»

Дети отправляются в полет навстречу приключениям в трейлере «Питера Пэна и Венди»

Автор Эвелина Никанорова
Музыка из сериала «Одни из нас» вышла отдельным альбомом

Музыка из сериала «Одни из нас» вышла отдельным альбомом

Автор Эвелина Никанорова
«Пиноккио» Гильермо дель Торо стал триумфатором юбилейной «Энни»

«Пиноккио» Гильермо дель Торо стал триумфатором юбилейной «Энни»

Автор Эвелина Никанорова
Луи Томлинсон рассказывает о жизни после One Direction

Луи Томлинсон рассказывает о жизни после One Direction

Автор Эвелина Никанорова