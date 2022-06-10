Природа, музыка, фестивали и многое другое. Чем порадует Культурная столица Европы?

Каунас не на словах доказывает, что является Культурной столицей Европы. Вот, например, уже в это воскресенье, 12 июня, с Каунасского железнодорожного вокзала отправится необычный поезд. Этот поезд повезет из Каунаса в другие столицы Европы… музыку.

Музыканты квинтета Railways brass поедут на поезде из одной Культурной столицы в другую. Люксембургский город Эш-сюр-Альзетт, как и Каунас, носит в этом году это почетное звание. После выступления на Каунасском вокзале музыканты отправятся в Польшу – Белосток и Варшаву. Затем – в Берлин и Кельн. И, наконец, в Эш-сюр-Альзетт. А закончится музыкальное путешествие в столице Европы – Брюсселе. По пути музыканты будут давать концерты в вагонах поездов, на вокзалах, в городских парках и на площадях. Таким образом множество людей в других городах и странах узнают о Каунасе.

Ну а для тех, кто остается в Литве и хотел бы заново познакомиться с Культурной столицей Европы 2022 года, организаторы подготовили несколько предложений.

Настоящий сказочный Изумрудный путь проложен по изумрудным рекам и водоемам Каунасского района. На этом маршруте в самых неожиданных местах можно будет обнаружить уникальные произведения искусства. К удовольствию путешественников – более полусотни арт-объектов современного искусства, скульптур, объектов малой архитектуры, старинного оборудования и многого другого.

Фестиваль «Культура во дворы» расскажет о повседневной жизни каунасцев. Для этого подготовлены различные представления, концерты, выставки и многое-многое другое. Ну а зрителям достаточно будет просто занять свои места на балконах или во дворах и наслаждаться уникальными выступлениями. Наслаждаться культурой еще никогда не было так просто.

Каждая сянюния Каунасского района – уникальна. И настолько же уникальны праздники, которые каждая из них создает. Гостей фестивалей ожидает много музыки, танцев, фотографии, спектаклей и даже акробатических трюков.

Ну и, конечно же, особого внимания достоин Каунас, Культурная столица Европы 2022. Там всегда есть что посмотреть и чему порадоваться. 16 июня здесь состоится концерт победителей Евровидения KALUSH Orchestra. В концерте Aš esu Ukraina они выступят вместе с Моникой Лю, группами 8 KAMBARYS, Mad Money и др.

А еще гостей ждет проект Patirk Kauną. Он предлагает проживание в аутентичных апартаментах, а также встречу с настоящими знатоками и фанатами Каунаса. Именно они смогут познакомить с городом так, как этого не сделает ни один путеводитель. Увлекательные индивидуальные путешествия по городу гарантированы.