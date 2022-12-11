Рецепт, по которому пекут имбирное печенье британские хозяйки

До Рождества остается совсем немного времени. Дни стали совсем короткими, улицы засыпал снег. А чтобы дома было уютно, вечером можно испечь имбирное печенье. Заварить крепкий чай (кофе, какао), спрятаться под плед — и включить добрую рождественскую сказку.

Рецепт имбирного печенья в каждом доме свой. А вот британские хозяйки пекут это печенье на основе густого темного сиропа — специальной горьковатой черной патоки Black treacle. Этот сироп придает печенью не только неповторимый вкус, но и насыщенный темный оттенок.

Когда такой патоки нет под рукой, ее можно заменить другими ингредиентами. Для этого подойдет, например, мед. Только надо учитывать, что он бывает более сладким, жидким и светлым, чем патока. Поэтому для ее замены лучше поискать темный, густой и немного горьковатый мед. Например, гречишный. Однако меда лучше брать меньше, чем понадобилось бы патоки, потому что он слаще. А еще можно использовать сироп, который встречается в наших магазинах. Например, кленовый Maple syrup, или «золотой» Golden Syrup. Если захочется, чтобы вкус печенья получился максимально похожим на оригинальный, вместо обычного сахара можно добавить нерафинированный тростниковый сахар Muscovado, если удастся найти его в магазинах. В этом случае печенье не будет «бледным».

Ингредиенты

• 850 г муки

• 4 чайной ложки молотого имбиря

• 1,5 чайной ложки соды

• 340 г размягченного сливочного масла

• 300 г сахара

• 3 яйца

• 250 г патоки (black treacle).

Способ приготовления

1. Просейте муку, имбирь и соду и на время отставьте миску с мучной смесью в сторону.

2. В другой миске взбивайте миксером масло и сахар до тех пор, пока не получится легкая воздушная масса.

3. Добавьте в эту смесь яйца по одному, хорошо взбивая после добавления. Добавьте патоку и продолжайте взбивать, пока смесь не смешается и не станет однородной.

4. Теперь понемногу начинайте добавлять в эту миску мучную смесь, чтобы сформировать тесто (не волнуйтесь, если оно будет немного липким). Как только тесто начнет собираться в ком, вымешивайте его руками в течение 1-2 минут, пока оно не станет гладким и однородным.

5. Разделите тесто на 5 или 6 частей. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в квадраты толщиной примерно 2,5 см — так с тестом потом будет легче работать. Надежно заверните эти квадраты в пищевую пленку и положите в холодильник как минимум на 2 часа или на ночь.

Такое тесто можно приготовить заранее, положить его в морозильную камеру, и часть печенья испечь уже перед Рождеством.

Раскатывать такое тесто удобно между двумя листами бумаги для выпечки. Выпекать при температуре 180 градусов около 12-14 минут.