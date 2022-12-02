Рождественская благотворительная ярмарка в столице: и подарки себе — и помощь нуждающимся

В субботу, 3 декабря, в Вильнюсской ратуше пройдет международная Рождественская благотворительная ярмарка. Она призвана вдохновить людей на помощь тем, кто испытывает трудности, и поддержать организации, которые заботятся об их благополучии.

В этом году средства, собранные во время ярмарки, будут переданы: Литовскому центру слепых и слабовидящих, Вильнюсскому социальному клубу, балетному отделению Национальной школы искусств им. М.К. Чюрлениса, VšĮ Gravitas Schola, Купишкскому обществу людей с ограниченными возможностями и др.

На ярмарке откроется более 30 стендов посольств, находящихся в Вильнюсе, — они познакомят с традициями своих государств. В ярмарке будут также участвовать международные школы и другие организации. Посетители ярмарки смогут приобрести продукты из разных стран, подарки или другие милые сувениры ручной работы, приготовленные сотнями волонтеров-участников.

Все товары предлагаются в обмен на благотворительность для получателей помощи.

В Вильнюсской ратуше можно будет встретить и Каледу Сенялиса. Малыши смогут провести время в игровой зоне, днем ​​на Ратушной площади состоятся концерты, а вечером — выступления ди-джеев.

Вход на ярмарку бесплатный. Торжественное открытие — в 12 часов. Больше информации о ярмарке

Источник