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«Рождественский Вильнюс» и «Вильнюшиванка»: столица снова удивила всю Европу

Автор Анжелика Орлёнок
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Уже не в первый раз Вильнюс получает самые высокие оценки международного рекламного конкурса Baltic Best, в котором участвуют небольшие европейские страны. В этом году золотую медаль за лучшую видеорекламу получил рекламный ролик Go Vilnius «Рождественский Вильнюс прекрасен, где бы он ни был». А лучшим мероприятием признана Vilniushyvanka, где украинцев приглашали лучше узнать культуру нашей страны, а жителей литовской столицы — познакомиться с традициями украинцев.

«Рождественский Вильнюс» и «Вильнюшиванка»: столица снова удивила всю Европу

Стоп-кадр рекламы-победительницы

Прекрасный Рождественский Вильнюс

В рекламном ролике «Рождественский Вильнюс — прекрасный, где бы он ни был» хор исполняет новую версию популярной рождественской песни «Счастливого Св. Рождества» (angl. „Merry Christmas“) на фоне Рождественского Вильнюса. В рекламе шутят о том, что иностранцы часто не знают, где находится Вильнюс. К всемирно известной рождественской песне были написаны новые слова: гадают, в какой стране находится Вильнюс – в Швеции, Австрии, Польше или где-то еще. Специально для рекламного клипа новую версию рождественской песни исполнил хор Вильнюсского самоуправления Jauna muzika.

Инициировало и реализовало кампанию агентство Go Vilnius, а креативные решения для нее создало агентство BM Boutique.

Этот клип уже одержал победу и на Нью-Йоркском Международном фестивале рекламы New York Festivals Advertising Awards, где рождественская реклама Вильнюса стала финалистом в категории рекламы путешествий и отдыха. Видео оказалось среди трех лучших рекламных роликов в этой области. Видоклип вошел также в шорт-лист лучших рекламных роликов в пяти различных категориях. Реклама Вильнюса, представленная осенью 2021 года, привлекла внимание международных СМИ. О ней писали один из крупнейших британских изданий Daily Mirror, а также маркетинговые порталы Ads of the World, PR Week.

«Вильнюшиванка»

Лучшим мероприятием конкурса Baltic Best стала серия мероприятий Vilniushyvanka, проведенная в столице агентством Go Vilnius в мае. Трехдневные мероприятия были направлены на то, чтобы украинцы, проживающие в Литве, лучше узнали культуру нашей страны. А жители нашей страны, в свою очередь, — познакомились с традициями украинцев. Название фестиваля «Вильнюшиванка» было навеяно традиционной украинской рубашкой – вышиванкой, у которой даже есть свой международный день, отмечаемый 19 мая. Именно поэтому культурный обмен между украинцами и литовцами получилось передать путем объединения хорошо узнаваемых символов — Вильнюса и Вышиванки. В названии «Вильнюшиванка» зашифрована метафора о том, что Вильнюс как бы украсила вышиванка.

Концепцию фестиваля создало агентство MILK AGENCY. Около 150 мероприятий агентству Go Vilnius помогли реализовать примерно 50 партнеров. В их числе — Посольство Украины в Литве, Литовская ассоциация прав соседей AGATA, столичные музеи, гиды, пилоты воздушных шаров, рестораны, кафе, и другие. А в мероприятиях «Вильнюшиванки» приняли участие более 6 тысяч участников.

«Рождественский Вильнюс» и «Вильнюшиванка»: столица снова удивила всю Европу

На фестивале «Вильнюшиванка»

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