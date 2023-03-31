С 1 апреля начинается сезон летних шин и увеличивается скорость на автомагистралях и скоростных дорогах

Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает, что с 1 апреля начинается сезон летних шин, а также увеличивается максимально разрешенная скорость на автомагистралях и скоростных дорогах.

С 10 апреля до 31 октября эксплуатация автомобилей с шипованной резиной запрещена

Водители, использующие зимние шипованные шины, должны до 10 апреля заменить их на летние.

Перед началом эксплуатации этих шин следует проверить глубину их протектора. Минимальная глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм. Однако желательно выбирать шины с глубиной протектора 3-4 мм.

Движение на изношенных шинах, по мокрому дорожному покрытию или под дождем опасно тем, что автомобиль может перейти в аквапланирование, начнет скользить и станет трудноуправляемым. Правильный уровень протектора обеспечивает безопасную поездку.

С 1 апреля увеличивается максимально разрешенная скорость на автомагистралях и скоростных дорогах

Легковые автомобили, грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн, мотоциклы и трехколесные велосипеды могут двигаться со скоростью не выше 130 км/ч по автомагистралям и не выше 120 км/ч — по скоростным дорогам. На дорогах с асфальтовым покрытием максимальная скорость составляет 90 км/ч, а на других дорогах остается на уровне 70 км/ч.

Несмотря на то, что на автомагистралях и скоростных дорогах максимально разрешенная скорость увеличивается, всегда важно выбирать безопасную скорость, которая ниже максимально допустимой. При выборе скорости движения водитель должен учитывать дорожные условия, особенности рельефа местности, состояние дороги и транспортного средства, метеорологические условия и интенсивность движения.

Начинающие водители (со стажем вождения до 2 лет) на магистралях могут двигаться со скоростью 100 км/ч, на скоростных дорогах — 90 км/ч, а на дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием — 80 км/ч.

Как спланировать поездку и где найти необходимую информацию?

Важно помнить, что весной увеличивается объем ремонтных работ на дорогах государственного значения. Поэтому водителям важно быть осторожными и внимательными на дороге, обращать внимание на ограничения движения в связи с проводимыми дорожными работами. Всю подробную информацию о дорожных условиях, работах и ограничениях движения на дорогах государственного значения можно найти на сайте Дирекции автомобильных дорог eismoinfo.lt.

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