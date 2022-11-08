Интервью Однажды в АмеRике

С пятым собеседником, журналистом Дэвидом Грэхемом, удалось пообщаться на тему международных отношений с Россией на фоне войны на Украине и нелюбви между демократами и республиканцами

Автор RADIO•R
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RADIO•R представляет цикл интервью «Однажды в АмеRике». Он посвящён промежуточным выборам в Конгресс и Палату Представителей, которые пройдут в США 8 ноября.

В рамках международной программы, организованной Центром иностранной прессы, группа журналистов из 25 стран мира приехала в США, чтобы познакомиться с этими выборами поближе и понять этот процесс изнутри.

С пятым собеседником, журналистом Дэвидом Грэхемом, удалось пообщаться на тему международных отношений с Россией на фоне войны на Украине и нелюбви между демократами и республиканцами. В контексте происходящих событий — промежуточных выборов в США — вспомнили и киносагу “Звёздные Войны”.

 

 

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