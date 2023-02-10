Саулюс Чаплинскас: «В пандемию ковид «вытолкнул» вирус гриппа. А теперь грипп и другие вирусы берут свое»

Новостные порталы по-прежнему ежедневно публикуют данные о коронавирусе. Отсутствие страшных цифр относительно летальных исходов радует, и статистика уже не выглядит так угрожающе, как год назад. С другой стороны, она все равно не дает возможности забыть о существовании ковида. Можно ли надеяться, что ковид благополучно уходит в прошлое?

В последний месяц зимы RADIO•R обратилось с просьбой прокомментировать информацию с заболеваемостью к специалисту. Доктор медицинских наук профессор Саулюс Чаплинскас ответил на несколько наших вопросов.

Можно ли сказать, что грипп вернулся, а ковид ушел? Или ковид никуда и не уходил, и теперь оба вируса так и останутся с нами навсегда?

Тут просто надо вспомнить, о чем предупреждали и что прогнозировали специалисты, когда началась пандемия ковида, постепенно накапливались данные.

В целом все идет, как говорится, в соответствии с прогнозами. Как по учебнику. Когда появляется новый вирус, который вызывает пандемию, проходит определенный промежуток времени, и люди просто привыкают, свыкаются, учатся жить с этим вирусом.

К сожалению, в зависимости от того, что это за вирус, теряются и человеческие жизни.

С этой пандемией повезло в том плане, что вакцина была создана довольно быстро. Она достаточно эффективно помогала избежать тяжелой болезни и смертей, но не останавливала распространение вируса. Поскольку со временем все больше и больше людей либо получили вакцину, либо переболели, либо одно и другое, вирус постепенно стал вызывать менее тяжелую форму болезни.

С другой стороны, даже в самом начале было ясно, что из тех, кто сталкивается с коронавирусом, не все болеют тяжело. Он опасен для определенной группы людей — в первую очередь, сеньоров и тех, у кого есть сопутствующие болезни.

Выработался ли у нас коллективный иммунитет? Можем ли мы говорить о каких-то «позитивных уроках» ковида?

Отчасти, да. Но, с другой стороны, не выработался такой коллективной иммунитет, которого мы ожидали в самом начале (что человек уже не будет заражаться и не будет распространять вирус).

К сожалению, свойства вируса таковы, что он изменчив и может снова и снова вызвать болезнь у людей, которые снова с ним сталкиваются. Но в более мягкой форме, так как быстро включается и иммунная память. Тут надо понять такую вещь.

Когда человек сталкивается с вирусом, если у него довольно большое количество антител, то они сразу включаются в борьбу с вирусом, и человек может даже не почувствовать клинических проявлений болезни. А если вирус не станет размножаться в его клетках, он не будет заразен для других.

Но этот промежуток довольно короткий — может быть, один-два, максимум три месяца после вакцинации или после болезни. А уже позже количество антител становится недостаточным. Значит, при новом столкновении с вирусом он начнет размножаться в клетках человека, но быстро включится иммунная память либо после вакцины, либо после бывшей болезни. Таким образом человек, с одной стороны, будет более короткое время заразен для окружающих, а, с другой стороны, будет больше вероятность, что клиническое течение болезни будет более мягким. Возможно, даже не придется обращаться к врачу или посещать палату интенсивной терапии.

А грипп как был, так и остается с нами?

Дело в том, что насчет того, что будет с гриппом и что будет с другими болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем или через воздух, в холодное время года, тоже все предсказывалось. Так и было предвидено, что ковид, поскольку он более агрессивный вирус, он, как бы, с одной стороны, «вытолкнул» вирус гриппа, так как занял этот ареал.

Но потом, когда закончился этот локдаун, который и так длился слишком много, и был непродуктивностым, гипердолго держался, и тут уже, как бы, палка ударила другим концом. Но люди не сталкивались с вирусом гриппа из-за того, что — первое — он меньше циркулировал из-за ковида. А, второе, что люди просто не передавали вирус гриппа друг другу, так как носили маски, был локдаун, карантин, и так далее.

Поэтому сразу предсказывалось, что через год-другой, когда спадет ковид и когда будут отменены локдауны, будет прекрасная возможность для распространения гриппа и других воздушно-капельных вирусов. И что эти болезни, скажем так, «возьмут свое». За то, что они не могли распространяться, когда была пандемия, в постпандемический период они будут распространяться с новой силой. Это мы сейчас и имеем, и в этом сезоне, скажем, клинических проявлений гриппа больше, чем ковида. Так, как и предсказывалось.

Ответы на другие вопросы о ковиде, гриппе и профилактике вирусных заболеваний можно послушать в интервью.

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