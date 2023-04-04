Сейм принял во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Беларуси 

Мы уже рассказывали о том, что законопроект о временных ограничениях, касающихся граждан России и Беларуси, еще на стадии подготовки вызвал волну обсуждений. Телеграм-канал «Погулянка» — медиа о Вильнюсе рассказывает, что сегодня закон об ограничениях для граждан России и Беларуси был принят, но с поправками.

Сейм принял законопроект с поправками

Обсуждение законопроекта было жарким, кто-то защищал беженцев из России и Беларуси, кто-то ссылался на украинские исследования по поддержке войны среди населения РФ, но многое сейчас решает слово «безопасность», хотя и эмигрантскому обществу удалось отстоять для себя некоторые свободы. Вот результат:

Гражданство. Не предусмотрено каких-либо ограничений.



Визы. Приостановка приема заявлений на визы от граждан РФ/РБ в литовских визовых офисах за рубежом (за исключением случаев, когда посредником выступает МИД Литвы) и приема заявлений на получение национальной визы через внешнего поставщика услуг за рубежом (к примеру, VFS Global).

ВНЖ. Приостановка приема заявлений граждан РФ на получение временного ВНЖ через внешнего поставщика услуг за рубежом (за исключением случаев, когда посредником выступает уполномоченный Правительством орган) и в Литве, за исключением граждан РФ, имеющих действующую литовскую визу, литовский ВНЖ, ВНЖ другого государства-члена ЕС.

На постоянный ВНЖ можно будет подаваться, как раньше. С продлением ВНЖ также не возникнет проблем.

Въезд в Литву. Въезд граждан РФ через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке.

Электронные подписи. Легальные резиденты Литвы не столкнутся с проблемами, связанными с электронными подписями, Smart ID и так далее. Но электронные резиденты Литвы с российским/белорусским гражданством лишатся такого статуса.

Недвижимость. По общему правилу – граждане РФ не могут приобретать в собственность недвижимость в Литве. Исключение сделано для лиц с постоянными и временными ВНЖ в Литве, а также в случаях наследства.

Наличные гривны. Ограничено право граждан России и Беларуси ввозить или вывозить наличные украинские гривны на территорию Литвы или с территории Литвы.

В случае подписания законопроекта президентом, он вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать в течение календарного года с возможностью продления еще на год.

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