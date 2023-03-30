Сериал по роману М.О. Уолша «The Big Door Prize», фильм о реальной истории предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис» и другие главные премьеры недели

Велмания (сериал)

(комедия, драма) на Netflix c 29 марта

Проблемы со здоровьем заставляют Лив пересмотреть девиз «живи быстро, умри молодым» и прибегнуть к оздоровительным практикам — пусть даже они опасны для жизни.

Предсказание (сериал)

(комедия) на Apple TV+ c 29 марта

Основанный на одноименном романе М.О. Уолша, «The Big Door Prize» рассказывает историю маленького городка, который навсегда меняется, когда в общем магазине появляется таинственная машина, обещая раскрыть истинный жизненный потенциал каждого жителя.

Неуравновешенный (сериал)

(комедия) на Netflix c 30 марта

Сын с социальными проблемами вынужден работать на компанию биологических исследований своего отца, крайне эксцентричного и экспрессивного человека, чтобы спасти его от катастрофы.

Имитатор (сериал)

(криминал, драма, триллер) на Netflix c 31 марта

Серийный убийца пользуется интересом СМИ к своим убийствам, манипулируя своими жертвами, полицией и СМИ, превращая убийства в медиа-зрелище.

Убийство в Париже (фильм)

(боевик, комедия, криминал) на Netflix c 31 марта

Теперь частные детективы, открывшие собственное агентство, Ник и Одри Шпиц оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга. В главных ролях Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Сила (сериал)

(драма, фэнтези) на Prime Video c 31 марта

Все девочки-подростки имеют необычную способность: они могут испускать из рук электричество, способное покалечить или даже убить человека. Это наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда. Мужчины боятся выходить на улицу в темноте, сказать женщине слово поперек, женщины всего мира обретают свободу и из угнетенных становятся угнетательницами.

Тетрис (фильм)

(драма, триллер, история) на Apple TV+ c 31 марта

Фильм посвящен реальной истории американского дизайнера игр и предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис». Решив поделиться своей находкой с миром, он попадает в опасную паутину лжи и коррупции за железным занавесом. В главных ролях Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.

Убить Поксун (фильм)

(боевик, триллер, криминал) на Netflix c 31 марта

На работе она известный убийца. Дома — мать-одиночка, воспитывающая девочку-подростка. Убивать легко. Труднее всего быть родителем.

Военный моряк (сериал)

(военный) на Netflix c 2 апреля

В начале Второй мировой войны два моряка норвежского торгового судна оказываются в зоне боевых действий. Преодолевая суровые испытания, они пытаются выжить любой ценой.