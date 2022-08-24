Шарлотка и другие. Три популярных рецепта пирогов с яблоками

На прилавках магазинов и рынков наконец появились свежие яблоки. А значит — наступает отличное время для всевозможных пирогов с яблоками. И хотя все эти рецепты отлично знакомы многим хозяйкам, можно вспомнить самые любимые из них, чтобы всегда были под рукой.

Шарлотка

Любимое с детства блюдо. Готовится легко и быстро — и получается вкусным даже у тех, кто не считает себя серьезным кулинаром. Самый популярный в интернете (настолько, что трудно найти первоисточник) — рецепт, где предлагаются два варианта шарлотки. Для более сложного, кроме яблок, берутся:

7 яиц

1 стакан муки

1 стакан сахара

цедра лимона

сливочное масло

Для более простого, народного, варианта достаточно четырех яиц:

4 яйца

1 стакан муки

1 стакан сахара

1 кг твердых кислых яблок (идеальный вариант — Антоновка)

Дальше — все очень просто. Включаем греться духовку до 180°С. Готовим форму — ее надо смазать маслом и посыпать мукой, манкой или панировочными сухарями. Яблоки моем и нарезаем на небольшие дольки. Можно очистить их от кожуры, а можно не очищать. Выкладываем яблоки в подготовленную форму (на этом этапе можно потереть на них цедру лимона) и заливаем тестом сметанообразной констистенции. Для теста надо очень-очень хорошо взбить миксером яйца. Это, пожалуй, — главный секрет вкусной шарлотки. Когда яйца уже будут взбиты, начинаем потихоньку, тонкой струйкой, добавлять в них сахар. Продолжаем взбивать. Когда будет добавлен весь сахар, взбиваем смесь до тех пор, пока сахар не растворится и смесь не станет светлой. Теперь можно аккуратно добавить муку и соль на кончике ножа, долго не вымешивать. Выпекаем пирог примерно 30-40 минут. Готовность шарлотки можно проверить, как обычно, при помощи зубочистки. Если после втыкания в пирог она остается сухой — шарлотка готова.

Цветаевский пирог

Этот пирог с яблоками тоже хорошо знаком и любим во многих семьях. Неизвестно, кто первый поделился рецептом этого пирога, потому что в интернете есть множество сайтов, где о нем говорится. С этим пирогом придется повозиться немного дольше.

Понадобится 1 кг яблок.

Для теста:

примерно 1,5 стакана муки,

примерно 0,5 стакана сметаны,

примерно 150 г размягченного сливочного масла,

1/2 ч. л. гашеной соды (или разрыхлителя).

Для крема (ингредиенты надо будет слегка взбить):

1 стакан сметаны,

1 яйцо,

1- 1.5 стакана сахара,

2 столовые ложки муки.

Яблоки очищаем от кожуры и картофелечисткой (это важно) нарезаем на тонкие пластиночки. Тесто прямо руками раскладываем и разравниваем по форме или сковороде. Тесто получается мягкое и нелипучее, поэтому его легко выкладывать руками. По всей поверхности теста выкладываем яблоки. Заливаем кремом, выпекаем на 180°С минут 50 (в зависимости от духовки пирог с яблоками может быть готов и раньше). Особенность этого пирога с яблоками — в том, что чем дольше он хранится в холодильнике (в разумных пределах, конечно), тем вкуснее становится.

Простой яблочный пирог

А это уже — один из вариантов тех простых яблочных пирогов, которые принято печь в каждом доме. Его вкусно подавать еще теплым, с шариком мороженого.

Для теста:

3 яйца,

1 стакан сахара (или меньше, если яблоки сладкие),

1 неполный стакан растительного масла (без запаха),

2 неполные стакана муки,

1 ч. л. гашеной соды или разрыхлителя.