Шарлотка и другие. Три популярных рецепта пирогов с яблоками

На прилавках магазинов и рынков наконец появились свежие яблоки. А значит — наступает отличное время для всевозможных пирогов с яблоками. И хотя все эти рецепты отлично знакомы многим хозяйкам, можно вспомнить самые любимые из них, чтобы всегда были под рукой.
Шарлотка
Любимое с детства блюдо. Готовится легко и быстро — и получается вкусным даже у тех, кто не считает себя серьезным кулинаром. Самый популярный в интернете (настолько, что трудно найти первоисточник) — рецепт, где предлагаются два варианта шарлотки. Для более сложного, кроме яблок, берутся:
- 7 яиц
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- цедра лимона
- сливочное масло
Для более простого, народного, варианта достаточно четырех яиц:
- 4 яйца
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 1 кг твердых кислых яблок (идеальный вариант — Антоновка)
- Дальше — все очень просто. Включаем греться духовку до 180°С.
- Готовим форму — ее надо смазать маслом и посыпать мукой, манкой или панировочными сухарями.
- Яблоки моем и нарезаем на небольшие дольки. Можно очистить их от кожуры, а можно не очищать.
- Выкладываем яблоки в подготовленную форму (на этом этапе можно потереть на них цедру лимона) и заливаем тестом сметанообразной констистенции.
- Для теста надо очень-очень хорошо взбить миксером яйца. Это, пожалуй, — главный секрет вкусной шарлотки.
- Когда яйца уже будут взбиты, начинаем потихоньку, тонкой струйкой, добавлять в них сахар. Продолжаем взбивать. Когда будет добавлен весь сахар, взбиваем смесь до тех пор, пока сахар не растворится и смесь не станет светлой.
- Теперь можно аккуратно добавить муку и соль на кончике ножа, долго не вымешивать.
- Выпекаем пирог примерно 30-40 минут. Готовность шарлотки можно проверить, как обычно, при помощи зубочистки. Если после втыкания в пирог она остается сухой — шарлотка готова.
Цветаевский пирог
Этот пирог с яблоками тоже хорошо знаком и любим во многих семьях. Неизвестно, кто первый поделился рецептом этого пирога, потому что в интернете есть множество сайтов, где о нем говорится. С этим пирогом придется повозиться немного дольше.
Понадобится 1 кг яблок.
Для теста:
- примерно 1,5 стакана муки,
- примерно 0,5 стакана сметаны,
- примерно 150 г размягченного сливочного масла,
- 1/2 ч. л. гашеной соды (или разрыхлителя).
Для крема (ингредиенты надо будет слегка взбить):
- 1 стакан сметаны,
- 1 яйцо,
- 1- 1.5 стакана сахара,
- 2 столовые ложки муки.
- Яблоки очищаем от кожуры и картофелечисткой (это важно) нарезаем на тонкие пластиночки.
- Тесто прямо руками раскладываем и разравниваем по форме или сковороде. Тесто получается мягкое и нелипучее, поэтому его легко выкладывать руками.
- По всей поверхности теста выкладываем яблоки.
- Заливаем кремом, выпекаем на 180°С минут 50 (в зависимости от духовки пирог с яблоками может быть готов и раньше).
- Особенность этого пирога с яблоками — в том, что чем дольше он хранится в холодильнике (в разумных пределах, конечно), тем вкуснее становится.
Простой яблочный пирог
А это уже — один из вариантов тех простых яблочных пирогов, которые принято печь в каждом доме. Его вкусно подавать еще теплым, с шариком мороженого.
Для теста:
- 3 яйца,
- 1 стакан сахара (или меньше, если яблоки сладкие),
- 1 неполный стакан растительного масла (без запаха),
- 2 неполные стакана муки,
- 1 ч. л. гашеной соды или разрыхлителя.
- Нагреваем духовку до 180°С.
- Форму смазываем маслом и посыпаем манкой или панировочными сухарями.
- Яблоки моем, чистим и нарезаем тонкими кружочками.
- Яйца растираем с сахаром, добавляем растительное масло и муку, смешанную с разрыхлителем.
- Добавляем в тесто яблоки и перемешиваем.
- Выпекаем примерно 45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.