«Шрек 5» получил зелёный свет, франшиза может продолжиться фильмом про Осла

Анимационная франшиза «Шрек» все-таки продолжится пятым фильмом после многолетнего перерыва.

Об этом рассказал Кристофер Меледандри, глава студии Illumination и творческий партнер DreamWorks, на пресс-конференции, посвященной премьере полнометражного мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

По его словам, DreamWorks начала подготовку к работе над «Шреком 5», в том числе переговоры с актерами, озвучившими ключевых героев серии: Майком Майерсом (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). Контракты пока не подписаны, но устное согласие уже получено.

Меледандри также заявил, что обдумывал отдельный мультфильм об Осле. Будут ли его снимать, продюсер не уточнил, но ранее Эдди Мёрфи выражал горячее желание принять участие в таком проекте.

– Я был бы абсолютно открыт, если бы они когда-нибудь пришли с другим «Шреком», я бы сделал это за две секунды, – говорит актер в интервью. – Я люблю Осла. Знаете, они сняли два «Кота в сапогах», а надо было снять фильм «Ослик». Осел смешнее, чем Кот в сапогах. Я ничего не имею против Кота в сапогах, но он не смешнее Осла.

«Кот в сапогах 2» вышел в декабре 2022 года и по отзывам критиков и сборам даже превзошел первый фильм, что может сподвигнуть студию на спин-офф об Осле.

Источник: InterMedia