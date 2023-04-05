Что посмотреть

«Шрек 5» получил зелёный свет, франшиза может продолжиться фильмом про Осла

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Анимационная франшиза «Шрек» все-таки продолжится пятым фильмом после многолетнего перерыва.

Об этом рассказал Кристофер Меледандри, глава студии Illumination и творческий партнер DreamWorks, на пресс-конференции, посвященной премьере полнометражного мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

«Шрек 5» получил зелёный свет, франшиза может продолжиться фильмом про Осла

По его словам, DreamWorks начала подготовку к работе над «Шреком 5», в том числе переговоры с актерами, озвучившими ключевых героев серии: Майком Майерсом (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). Контракты пока не подписаны, но устное согласие уже получено.

Меледандри также заявил, что обдумывал отдельный мультфильм об Осле. Будут ли его снимать, продюсер не уточнил, но ранее Эдди Мёрфи выражал горячее желание принять участие в таком проекте.

– Я был бы абсолютно открыт, если бы они когда-нибудь пришли с другим «Шреком», я бы сделал это за две секунды, – говорит актер в интервью. – Я люблю Осла. Знаете, они сняли два «Кота в сапогах», а надо было снять фильм «Ослик». Осел смешнее, чем Кот в сапогах. Я ничего не имею против Кота в сапогах, но он не смешнее Осла.

«Кот в сапогах 2» вышел в декабре 2022 года и по отзывам критиков и сборам даже превзошел первый фильм, что может сподвигнуть студию на спин-офф об Осле.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Марго Робби и Райан Гослинг собираются на свидание в трейлере «Барби»

Марго Робби и Райан Гослинг собираются на свидание в трейлере «Барби»

Автор Эвелина Никанорова
Все концерты «Коачеллы 2023» покажут на YouTube

Все концерты «Коачеллы 2023» покажут на YouTube

Автор Эвелина Никанорова
Крис Хемсворт возвращается с новой миссией в трейлере «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Крис Хемсворт возвращается с новой миссией в трейлере «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Автор Эвелина Никанорова
Сэмюэл Л. Джексон объявляет войну в трейлере «Секретного вторжения»

Сэмюэл Л. Джексон объявляет войну в трейлере «Секретного вторжения»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: фэнтези приключения с Крисом Пайном, фантастика о планете с динозаврами, криминальный фильм о бандах Парижа в XIX века, новый фильм ужасов и новый мультфильм

Премьеры в кино: фэнтези приключения с Крисом Пайном, фантастика о планете с динозаврами, криминальный фильм о бандах Парижа в XIX века, новый фильм ужасов и новый мультфильм

Автор Гинтарас Зукас
Сериал по роману М.О. Уолша «The Big Door Prize», фильм о реальной истории предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис» и другие главные премьеры недели

Сериал по роману М.О. Уолша «The Big Door Prize», фильм о реальной истории предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Огонь и вода заводят дружбу в трейлере «Элементарно»

Огонь и вода заводят дружбу в трейлере «Элементарно»

Автор Эвелина Никанорова
Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

Автор Эвелина Никанорова
Документальный сериал про Эда Ширана выйдет накануне релиза его нового альбома

Документальный сериал про Эда Ширана выйдет накануне релиза его нового альбома

Автор Эвелина Никанорова