Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Литовские политики выражают соболезнования семье и жителям Соединенного Королевства

Как сообщил вчера вечером Букингемский дворец, в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Елизавета II правила страной и содружеством в течение 70 лет, и это — самый долгий срок правления монарха за всю историю Великобритании.

Еще накануне в королевский замок Балморал в Шотландии прибыли члены королевской семьи, в том числе все дети и внуки королевы. А простые британцы под проливным дождем стали собираться у ворот Букингемского дворца, в знак поддержки королевской семьи.

Новым королем Великобритании стал сын и наследник Елизаветы II — Чарльз.

Литовские политики выражают соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Гитанас Науседа сказал, что весь мир скорбит вместе с британским народом.

«Потрясен известием о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От своего имени и от имени всех жителей Литвы выражаю искренние соболезнования Вам и всем жителям Соединенного Королевства в связи с этой тяжелой утратой, – говорится в соболезнованиях президента. — Впечатляющие 70 лет руководства Ее Величества Королевы Елизаветы II и огромная самоотдача и любовь к своему народу никогда не будут забыты. Сегодня вместе с Соединенным Королевством скорбит весь мир», – говорится в соболезновании президента.

Руководитель страны заверил Королевскую семью, что в Литве королеву Елизавету II будут помнить такой, какой жители Литвы видели ее во время визита в нашу страну в 2006 году — сияющую и любящую людей и общение с ними.

Свои соболезнования выразили также премьер-министр Ингрида Шимоните и другие политики.