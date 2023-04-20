Служба региональных новостей | 20.04.2023

В интервью RADIO•R – избранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас

Город не планирует радикальных изменений в рамках реформы сферы образования, а появление новых школ зависит больше от частных инициатив, хотя самоуправление может принимать в этом участие.

Об этом рассказал в интервью RADIO•R избранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

С увеличением за последние годы числа мигрантов возникла проблема с нехваткой мест в школах, где обучают на русском, украинском и белорусском языках. К примеру, в гимназии имени Ф.Скорины в 2022-2023 учебном году значительно выросло количество учащихся из Беларуси. Администрация вынуждена была существенно увеличить прием.

Множество спортивных объектов перейдут из невидимой для горожан фазы проектирования в активную стадию строительства.

В частности, в этом году начнется возведение легкоатлетического манежа в микрорайоне Жирмунай, рассказал Валдас Бенкунскас.

По его словам, манеж станет первым подобным объектом в Вильнюсе и существенно повысит доступность легкоатлетических дисциплин для детей.

Предусмотрено также строительство нескольких небольших (с плавательной дорожкой до 25 метров) бассейнов. Реализация некоторых таких проектов уже началась (например, в Пилайте). Самый крупный спортивный объект в Вильнюсе, который был открыт после реконструкции за последнее время, – это Лаздинайский бассейн. Он начал работу для посетителей в середине февраля. Ремонтные работы длились несколько лет.

Как сообщил в интервью RADIO•R вступающий в должность мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас, он рассчитывает, что Национальный стадион со всей необходимой инфраструктурой будет построен к концу 2025 года.

По его словам, сейчас проходит процедура выдачи разрешения на строительство.

«Я очень надеюсь, что этот проект (или, я бы сказал, стыд) будет завершен. Все предпосылки к этому есть. Подписаны договоры, касающиеся возведения многофункционального объекта в микрорайоне Шешкине», — подчеркнул он.

При этом Валдас Бенкунскас признал, что «время сейчас непростое — инфляция высокая, цены растут». Но «все предпосылки для успешной реализации проекта есть».

2 мая в в честь Всемирного дня поляков на столичной Ратушной площади состоится впечатляющий концерт

На сцену выйдут популярные польские артисты, многие из которых известны и в нашей стране. Организаторы надеются, что мероприятие привлечет не только поляков, проживающих в Литве, но и литовцев, желающих лучше познакомиться с культурой соседней страны.

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Таким образом, через несколько лет в столичном троллейбусном парке не останется старых машин Škoda. Поставки будут осуществляться партиями по 20, 35 и 36 троллейбусов, а все машины поступят в город в первом квартале 2025 года.

Минувшим летом на столичном автовокзале демонтировали последний в стране таксофон

Однако в этом году Telia приняла решение вернуть в общественные места 15 таксофонных будок, которые будут переданы в дар городу в рамках творческого конкурса. Компания приглашает представлять свои идеи о том, как творчески «обыграть» эти знаковые объекты малой архитектуры. Одним из первых подал свои предложения Рокас Микшюнас, ранее конструировавший перлы Каунасского межвоенного модернизма из Lego – он создал таксофонную будку почти из 3000 деталей. Заявки можно оставлять на сайте taksofonai.lt.

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Японские вишни посадили в Каунасе 20 лет назад, в 2003 году, в юбилей Тиунэ Сугихары.

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