Валдас Бенкунскас: «Надеюсь, место для развлечений найдется всегда, а политический цирк будет наблюдаться все реже»

На следующей неделе Валдас Бенкунскас вступит в должность мэра Вильнюса. Однако уже сейчас есть вопросы к главе города. Будет ли построен Национальный стадион? Что с проектом улицы Šiaurinė? На каких языках будет вестись преподавание в школах нацменьшинств? Программный директор RADIO•R Эрнест Алесин попросил Валдаса Бенкунскаса ответить на эти и другие вопросы. Прочитать и послушать интервью можно ниже.

«Вильнюс – это многонациональный и мультикультурный город»

— Начнем на позитивной ноте. Рядом со зданием радиостанции открылся передвижной цирк (намек на слоган предвыборной кампании, которую проводила команда Валдаса Бенкунскаса — Ред.). Последний ли это цирк в нашем городе?

— Вильнюс – это многонациональный и мультикультурный город. Будем надеяться, что место для развлечений найдется всегда, а политический цирк будет наблюдаться все реже.

— Предлагаю поговорить, как вы заметили, о нашем многонациональном и мультикультурном городе. Будет ли самоуправление по-прежнему предоставлять услуги на разных языках?

— Никаких ограничений или возвратов в прошлое не планируем. Наоборот, качество услуг, предоставляемых на разных языках, будет только улучшаться.

У нас есть русский, польский языки, которые наряду с литовским широко используются жителями города. Не будем забывать также про популярность английского.

Мультикультурность Вильнюса напрямую отражается на сфере услуг. Свидетельство этому — то, что люди могут договариваться о получении услуг на разных языках.

— Что ожидает школы национальных меньшинств? Как быть с украинскими и белорусскими мигрантами, которые столкнулись с проблемой нехватки мест для детей?

— За последнее время школьная система была приведена в порядок, что позволяет предоставлять качественное среднее образование.

Если еще шесть лет назад некоторые школы работали в две смены, а школы нацменьшинств были полупустыми, то сегодня нагрузка сбалансирована и никаких изменений в этой сфере не предвидится.

В то же время надо признать, что из-за событий в Украине выросла необходимость обеспечить доступность образования на украинском языке.

Честно говоря, необязательно именно самоуправление должно открывать новые учреждения образования. Возможно, частный сектор мог бы участвовать в этой сфере активнее, чтобы появлялись такие школы.

Подтверждение этому — несколько школ, преподавание в которых ведется на украинском языке. Например, школы в бывшем педагогическом университете или зданиях, предоставленных Вильнюсским самоуправлением на улице Upės.

Логично, что муниципалитет должен реагировать на новые вызовы, и делает это успешно. Однако не стоит думать, что открывать общеобразовательные учреждения нужно только на государственные деньги.

Наша цель — сделать так, чтобы была гарантирована доступность школьного образования для людей, которые по тем или иным причинам переезжают в Вильнюс.

«Рассчитываю, что этот проект (или, я бы сказал, стыд) будет завершен»

— Хочу задать вопрос об одном из проблемных мест города — Национальном стадионе. Возможно ли, на ваш взгляд, завершить этот проект?

— Я очень надеюсь, что этот проект (или, я бы сказал, стыд) будет завершен. Все предпосылки к этому есть. Подписаны договоры, касающиеся возведения этого многофункционального объекта в микрорайоне Шешкине. Сейчас проходит процедура выдачи разрешения на строительство.

Рассчитываю, что проект будет осуществлен, и стадион с необходимой инфраструктурой построят уже к концу 2025 года.

Конечно, время сейчас непростое — инфляция высокая, цены растут.

Управление проектом и обеспечение его продвижения — большая ответственность, и мы над этим работаем. Однако все предпосылки, чтобы проект был реализован, есть, и я в это верю.

— Еще об одном проекте хочется поговорить. Сдвинутся ли с места планы по строительству улицы Šiaurinė?

— В настоящее время ведется подготовка к реализации этого проекта. Разрабатывается первый этап до улицы L. Giros.

Так как речь идет о дороге, которая строится с нуля, ищутся концептуальные решения, в частности, того, как она должна выглядеть.

Есть идея сделать магистраль скоростной. Мы не хотим отказываться от нее. Но не менее важно, чтобы эта улица отражала визию Вильнюса будущего.

Нужно также провести оценку проекта улицы и сопутствующей инфраструктуры, и тогда проект будет реализован. Хотя он и находится в начальной стадии, в течение ближайших четырех лет первый этап будет реализован.

«В этом году начнется возведение легкоатлетического манежа в микрорайоне Жирмунай»

— Вам близка тема спортивных объектов. В начале года открылся, наконец, Лаздинайский бассейн. По мнению многих горожан, таких объектов в Вильнюсе не хватает. Чего еще ждать в столице?

— Сейчас множество спортивных объектов перейдут из невидимой для горожан фазы проектирования в активную стадию строительства.

Кроме Национального стадиона, рядом с которым появится множество других спортивных объектов, в ближайшее время – возможно, даже в этом году – начнется возведение легкоатлетического манежа в микрорайоне Жирмунай. Он станет первым подобным объектом в Вильнюсе, и существенно повысит доступность легкоатлетических дисциплин для детей.

Также предусмотрено строительство нескольких небольших (с плавательной дорожкой до 25 метров) бассейнов. Реализация некоторых таких проектов уже началась. Например, в Пилайте.

Рассматривается проект возведения Ледовой арены (в Виршулишкес — Ред.).

— В заключение еще парочка вопросов о дорожной обстановке. Как подготовка к саммиту НАТО, проведение которого запланировано на июль, повлияет на жизнь города? Что будет с сужением улиц?

— Если мы хотим, чтобы улично-дорожная сеть была приведена в порядок, придется немного потерпеть. Мы будем стараться, чтобы работы проводились побыстрее и неудобства были минимизированы.

В ближайшие месяцы все внимание будет уделено подготовке проведению саммита в НАТО. Сейчас проходит завершающий этап планирования работ, а вскоре начнется и сам ремонт на улицах, по которым будут передвигаться кортежи.

Летом Вильнюс пустеет. Поэтому работы, которые будут проводиться с конца мая и до середины июля, не должны причинить большого неудобства. В то же время надеемся на понимание вильнюсцев и гостей города.

А проекты, которые попали в поле зрения прокуратуры (речь о сужении улиц — Ред.), – это знак того, что мы в целом должны уделять больше внимания изменению инфраструктуры города.

Кроме того, акцент планируется сделать на ремонте улиц, которые находятся в плохом состоянии. Будет замено дорожное покрытие без изменения проекта улиц.