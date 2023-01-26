Служба региональных новостей

Служба региональных новостей | 26.01.2023

Автор RADIO•R
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Столица празднует свой 700-летний юбилей

Первое известное упоминание о Вильнюсе датируется 25-м января 1323 года, когда князь Гедиминас разослал по Европе свои знаменитые письма, открыв для европейцев малоизвестный им город и навсегда закрепив его на карте Европы. Этот день и считается днем рождения Вильнюса.

25 января на Кафедральной площади открылся Портал времени, который показывает на фасаде Кафедрального собора, как на гигантском экране, уникальную историю Вильнюса.

Портал времени будет открываться каждый день во время юбилейного Вильнюсского фестиваля света. Зрелище будет радовать жителей и гостей города до 28 января с 18:30 до 23:00.

Самые заслуженные вильнюсцы награждаются статуэтками Св. Христофора

Сегодня, 26 января, в Вильнюсе состоится 25-я церемония награждения самых заслуженных горожан, организаций и учреждений города и вручение лауреатам статуэток Святого Христофора, покровителя столицы.

Все жители, учреждения и организации города могли выдвигать своих номинантов до 2 декабря минувшего года.

Статуэтки Святого Христофора ежегодно вручаются за достижения в области культуры и искусства, здравоохранения, спорта, бизнеса, туризма, правоохранительной деятельности, благотворительности и в других сферах.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручит победителям статуэтки Святого Христофора в 19 часов.

Служба региональных новостей | 26.01.2023

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