Служба региональных новостей | 26.04.2023

Висагинская пожарно-спасательная служба информирует, что в 2023 г. в самоуправлении города пройдут превентивные акции

Название акций – «Безопасный дом», «Будь бдителен, избегай пожара», «Помоги ближнему». Согласно списку, предоставленному Висагинским самоуправлением, одиноких людей преклонного возраста, людей с недугом, а также лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей и лиц со спецпотребностями будут посещать сотрудники пожарно-спасательной службы совместно с социальными работниками. К ним присоединятся также добровольцы Красного Креста. Цель мероприятий – побудить устанавливать в своих квартирах автономные дымовые извещатели. В ходе посещений специалисты дадут людям советы о том, где и как устанавливать автономные дымовые извещатели, объяснят принципы их действия и важность установки в жилых помещениях.

Главная избирательная комиссия напоминает, что дата повторного голосования на выборах мэра Висагинского самоуправления – 7 мая

На должность мэра Висагинского самоуправления претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов в муниципальные советы и мэров – Эрландас Галагуз и Даля Штраупайте. Предварительное голосование в муниципалитетах будет организовано со 2 по 4 мая. Оно пройдет в зданиях самоуправлений во всех муниципалитетах Литвы. А голосование будет проходить с 7 утра до 20 вечера.

25-й член горсовета Висагинаса Ольга Манц приняла присягу

На заседании присутствовали все члены горсовета. В результате Временным мэром города был выбран Евгений Шуклин, который занял и место председателя Висагинского совета.

Мэры Каунаса и Каунасского района подписали соглашения о сотрудничестве

Договоренности касаются возмещения расходов на услуги общественного транспорта и посещение дошкольных образовательных учреждений. Стороны договорились улучшить транспортное сообщение между муниципалитетами, расширить маршруты и согласовать общие условия приема детей в детские сады.

Министерство образования утвердило обновленные учебные планы

В них – больше уроков математики, помощи ученикам. Появились также новые предметы на выбор – астрономия, инженерные технологии, экономика и предпринимательство и др. В девятых классах станут проводиться обязательные дни гражданской ответственности и навыков обороны. Предложены более широкие и гибкие возможности выбирать иностранные языки. Данными планами школы будут руководствоваться в течение ближайших двух учебных лет.

В Сейм поступило предложение признать фуникулеры и воздушные гондолы общественным пассажирским транспортом

В этом случае его можно будет использовать для перевозки людей в регулярных поездках.

С 3 до 11 июня состоится Международный фестиваль современного цирка «Циркуляция»

Фестиваль будет проводиться в Вильнюсе, Каунасе, Приенай, Шяуляе и Варене.

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