Служба региональных новостей | 29.03.2023

В Висагинасе закрывается последний книжный магазин

В Висагинасе в скором времени может прекратить свою работу последний книжный магазин. Этот магазин, расположенный в центре города на живописной пешеходной аллее Седулинос, является филиалом сети книжных магазинов Knygų pasaulis. В настоящий момент это единственный книжный магазин в Висагинасе.

В этом месте книжный магазин проработал всего 3 года. А раньше он некоторое время располагался в торговом центре «Домино», до этого — в здании по Седулинос аллее, 6.

Как пояснила руководитель висагинского филиала Knygų pasaulis, магазин проработает до августа этого года и вынужден будет прекратить свою деятельность. Причина — в том, что прежний хозяин помещения по адресу ал. Седулинос, 21, в котором сейчас находится книжный магазин, — вильнюсское ЗАО Lelija, — продало его новому владельцу. Соответственно, договор аренды, заключенный сроком на 7 лет, автоматически потерял силу.

Новый владелец помещений предложил книжному магазину переехать в другое принадлежащее ему помещение — на ул. Парко, 7, где раньше располагалось отделение «Почты Литвы». Однако, по словам руководителя книжного магазина, это помещение не подходит для размещения в нем такого большого количества книг, а другого помещения пока найти не удалось. Поэтому судьба магазина после августа этого года пока не известна.

Висагинас отпраздновал международный День театра

Именно к этому событию было приурочено состоявшееся в минувшую субботу 25 марта гала-представление прославленного висагинского театра «Синяя птица», который отпраздновал свой 20-летний юбилей.

Театр «Синяя птица» основан в 2003 году. Он с успехом играл спектакли на республиканском фестивале любительских театров Antspindžiai, а также был участником, лауреатом и дипломантом международных фестивалей в Латвии, Польше и Беларуси.

Актерами в «Синей птице» становятся люди, буквально пришедшие с улицы. Без специального образования, а зачастую – даже без опыта публичных выступлений. Однако все участники этого театрального коллектива считают, что режиссер театра Марина Шишкина может обучить любого – были бы только у человека трудолюбие и желание выйти на сцену.

Аншлаги на каждом спектакле «Синей птицы» – лучшая оценка театра, который за 20 лет собрал большую зрительскую аудиторию.

За годы существования театра «Синяя птица» в нем в разное время занималось около 350 человек. Из них – 47 взрослых, остальные артисты – дети и подростки.

В день празднования своего юбилея театр «Синяя птица» подарил зрителям премьеру — сентиментальную комедию «Полет, мечтою окрыленный». Сюжет комедии связан с участием ее героев в своеобразном жизненном спектакле ради победы добра над злом. В субботу, 1 апреля, в зале «Драугистес» Висагинского культурного центра состоится повторный показ спектакля.



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