Служба занятости приглашает иностранцев изучать литовский язык

Служба занятости приглашает украинцев, проживающих в Литве, а также всех иностранцев бесплатно выучить литовский язык. В программе обучения могут участвовать все — как ищущие работу, так и уже работающие.

На курсы могут записаться не только граждане ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли, но и граждане третьих стран, имеющие вид на жительство в Литве не менее года.

Выбор места обучения остается за иностранцем, а сотрудники Службы занятости всегда готовы помочь найти необходимую информацию.

Те, у кого нет возможности изучать литовский язык по месту жительства, могут воспользоваться дистанционным обучением.

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