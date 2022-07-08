«Спорт, который захватил»: об американском футболе с Кириллом Овсянниковым и Гаудрбсом Дзикарасом

10 июля в Вильнюсе состоится финал Балтийской лиги по американскому футболу. Столичная команда Vilnius Iron Wolves сразится с Tallinn Kings. В преддверии матча мы поговорили с главным тренером столичной команды Кириллом Овсянниковым и с главой коммуникации команды Гаудрюсом Дзикарасом. Какой же всё-таки он — американский футбол ?

Как Вы познакомились с американским футболом ?

Кирилл: Для меня американский футбол начался в 2012 году. Я начал заниматься этим видом спорта сразу после университета, ещё живя в России. Выступал несколько лет за команду “Уральская молния” из города Екатеринбург. Мы участвовали в локальных чемпионатах, а также в Чемпионате России. В принципе вышли на очень интересный уровень — стали сильнейшей командой в своем регионе. И вот, получается, уже 10 лет назад вся эта история с американским футболом началась.

Гаудрюс: Я познакомился с американским футболом примерно в это же время — в 2011 году. Однако я начал смотреть, просто наблюдать за этим видом спорта, и он показался мне очень интересным. Многие люди не ожидают, что это безумно интересный спорт. Мы привыкли к баскетболу, к европейскому футболу, а всё-таки американский футбол — это совсем другой мир. Я начал смотреть игры профессиональной лиги американского футбола, и этот спорт меня захватил.

У нас в Литве была и есть комьюнити американского футбола, где люди собираются, смотрят и общаются — но, увы, не было команды. И вот в 2016 году появилась возможность ее организовать. Собственно, что мы и сделали. Конечно, складывалось не всё просто, но к нам присоединился Кирилл, и я могу сказать, что он — один из главных движков нашей команды.

А как бы вы могли охарактеризовать вашу команду?

Кирилл: Команда является первой в Литовской республике. Через год появилась вторая команда из Каунаса Kaunas Dukes, и, конечно, мы ждём, что, может быть, в ближайшее время появятся еще команды. Но мы первые. За последние несколько лет мы заложили хороший базис для того, чтобы, с одной стороны, организовать регулярный приток новых лиц. Ведь мы, безусловно, очень зависимы, как любительская, полупрофессиональная команда, от новых рекрутов, от новых игроков, а также от поклонников американского футбола. Но, с другой стороны, у нас уже сформировался уверенный костяк опытных игроков, которые играют по 3-4 сезона, а это достаточно хороший базис. Мы достаточно активно проводим наши сезоны, достаточно большое количество игр, выездов. Наш рекорд в 2019 году — это порядка 10-12 игр, и это очень большая нагрузка, особенно для любительского спорта. Но, в то же время, это — отличный интенсив получения спортивного опыта. В команде есть очень много талантливых игроков, поэтому сейчас в команде сформирован хороший баланс сил.

А как можно попасть в вашу команду?

Гаудрюс: Кирилл сказал, что мы любительская команда, но в тоже время и полупрофессиональная — и в этом наш парадокс. С одной стороны, мы любители, и это значит, что любой может к нам присоединиться. Тут, пожалуй, отмечу, что мы регулярно проводим специальные тренировки, где больше внимания уделяется именно новичкам. Не особо важен опыт и навыки игрока, мы на тренировках открыты для всех. Но, с другой стороны, пусть команда и любительская, организация у нас профессиональная. Специфика американского футбола подразумевает большую работу вне поля, множество организационных вопросов, чтобы команда функционировала.

Кирилл: Мы — любители, с той точки зрения, что команда открыта для всех. По моему опыту, и это не единичный пример, — случается, что в команду приходит игрок даже без спортивного бэкграунда и добивается очень хороших результатов и реализовывает таким образом свои мечты и амбиции. Однако наша команда — это не просто собрание людей, мы к своей работе относимся достаточно профессионально. У нас регулярные тренировки, тактические сессии, потому что в игре очень много нюансов. Американский футбол всё-таки сложная достаточно игра и требует серьёзной подготовки. Собственно, этим и занимаемся.

Занимаетесь и показываете действительно хороший результат! Какие ощущения перед финалом Балтийской лиги?

Кирилл: На самом деле, мы очень рады, что после пандемии наконец возвращается полноценный сезон с международными матчами. В Балтийской лиге в этом году участвовало три команды, и это не рекорд. Многие команды сейчас обновляются, организовывают тренировочный процесс правильным образом, поэтому уверен, что дальше будет только интереснее. 10 июля мы сразимся с эстонской командой Tallinn kings. Я могу сказать, что команда из Таллина достаточно серьезная, современная, показывающая агрессивный и, самое главное, зрелищный футбол. За командой приятно наблюдать, поистине серьёзный соперник. Интригу перед финалом подогревает тот факт, что сейчас у нас 1:1. Мы играли с ними два раза, дома и на выезде. Счета в обоих матчах были достаточно крупными, и вот как раз атмосфера домашнего поля сыграла очень большую роль. Уверен, что будущий матч будет насыщен удивительными моментами и за ним будет интересно наблюдать.

Расскажите пожалуйста про само мероприятие

Гаудрюс: Финал Балтийской лиги пройдет в парке Вингис, на поле академии регби. Прекрасное место, особенно летом, когда ты окружен природой. Старт матча в 12:00, однако ворота будут открыты с 11:00. И даже если вы ничего не знаете про американский футбол, профессиональные комментаторы помогут понять, что происходит и на что стоит обратить внимание.

Отмечу, что на месте будет возможность купить всё, чтобы просмотр матча был не только интересным, но и вкусным.





