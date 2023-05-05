Stiprūs kartu и Blue/Yellow призывают помочь осиротевшим украинским детям

Неправительственные организации Blue/Yellow и Stiprūs kartu ( « Сильны вместе » ) проводят сбор средств на финансирование летнего отдыха для детей, которые осиротели во время войны в Украине.

В сотрудничестве с учреждениями Литвы организации «Сильны вместе» и Blue/Yellow планируют вывезти детей в лагеря на морском побережье, а также в Аукштайтийском национальном парке.

Они также хотели бы сделать детям материальные подарки, необходимые к началу следующего учебного года.

Чтобы сделать пожертвование на детские каникулы, можно позвонить по короткому номеру 1409 – стоимость звонка составляет 5 евро.

Можно также сделать перевод на счет организации Stiprūs kartu. Реквизиты и более подробная информация – на сайте организации.

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