Помощь Украинцам

Stiprūs kartu и Blue/Yellow призывают помочь осиротевшим украинским детям

Автор RADIO•R
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Неправительственные организации Blue/Yellow и Stiprūs kartu («Сильны вместе») проводят сбор средств на финансирование летнего отдыха для детей, которые осиротели во время войны в Украине.

Stiprūs kartu и Blue/Yellow призывают помочь осиротевшим украинским детям

Stiprūs kartu и Blue/Yellow призывают помочь осиротевшим украинским детям

В сотрудничестве с учреждениями Литвы организации «Сильны вместе» и Blue/Yellow планируют вывезти детей в лагеря на морском побережье, а также в Аукштайтийском национальном парке.

Они также хотели бы сделать детям материальные подарки, необходимые к началу следующего учебного года.

Чтобы сделать пожертвование на детские каникулы, можно позвонить по короткому номеру 1409 – стоимость звонка составляет 5 евро.

Можно также сделать перевод на счет организации Stiprūs kartu. Реквизиты и более подробная информация – на сайте организации.

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