Студія Artoteka запрошує на заняття дітей і молодих людей з України

Людям з соціально ізольованих груп часто не вдається брати участь в житті суспільства й проводити вільний час з користю. Нестача соціалізації призводить до почуття самотності й інших психологічних негараздів. Проблеми стають серйознішими, коли йдеться про тих, хто приїхав з інших країн, не говорить литовською та був травмований війною.

Щоби хоча б частково вирішити ці проблеми, художня студія Artoteka, розташована у Вільнюсі, запрошує дітей й молодих людей з України які втекли від війни.

Для дітей з України діятиме 48 майстерень. Заняття проводитимуть педагоги з багаторічним досвідом в найрізноманітніших творчих напрямках.

За даними Міністерства соціального захисту і праці, в Литві мешкає понад 25 000 дітей і молоді які втекли від війни й зіткнулися з соціальною ізоляцією та нетерпимістю.

Творчо-освітні заняття проходитимуть двічі на тиждень. Розклад і реєстраційну форму можна знайти на сайті artoteka.lt.