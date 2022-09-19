Тем, кто еще не оформил корзину NVŠ на детские кружки. 11 ответов на самые частые вопросы родителей

Для тех, кто еще не оформил корзину NVŠ, мы подготовили ответы на самые часто задаваемые родителями вопросы о компенсации оплаты детских кружков в размере 15-20 евро.

1. Какие дети имеют право претендовать на корзину NVŠ?

Право на получение корзины NVŠ имеет ребенок, обучающийся по программам начального, основного и среднего образования. Средствами NVŠ может финансироваться только одна выбранная ребенком программа NVŠ, по которой ребенок учится в Вильнюсском городском самоуправлении, — независимо от того, в каком самоуправлении ребенок живет и учится по общеобразовательной программе.

2. Дети, посещающие какие программы, могут претендовать на корзину NVŠ?

Родители и дети, желающие получить корзину NVŠ, могут делать выбор из списка программ неформального образования для детей, аккредитованную Вильнюсским городским самоуправлением. Список аккредитованных в Вильнюсе программ — здесь.

На портале emokykla.lt публикуются аккредитованные программы NVŠ по всей Литве. Ссылку на программы, аккредитованные городом Вильнюсом, можно найти здесь.

Следует подчеркнуть, что программы NVŠ должны осуществляться не менее 8 педагогических часов в месяц.

3. Куда должны обращаться родители, желающие получить корзину NVŠ для неформальной деятельности ребенка?

Родители и дети после выбора желаемой программы из списка аккредитованных NVŠ программ должны обращаться напрямую к поставщику выбранной программы. Он, в свою очередь, должен предоставить всю информацию о своей программе и условиях для назначения корзины NVŠ.

Родители, которые хотят получить корзину NVŠ для ребенка, заключают договор со стороной, предоставляющей услугу. Предоставитель NVŠ в течение 5 рабочих дней после подписания договора регистрирует детей в Реестре учащихся. Там он ставит отметку о финансировании средствами NVŠ, а копию договора предоставляет в Вильнюсское самоуправление до конца текущего месяца. Когда ребенок завершает программу, либо в случае прерывания договора, предоставитель NVŠ в течение 3 рабочих дней удаляет информацию об участии ребенка в программе, финансируемой на средства NVŠ.

Важно: если договор не подписан вовремя, он не отправлен сотруднику самоуправления или если не сделана отметка в Реестре учащихся, финансирование в том месяце может не быть выделено.

4. Когда могут подавать заявки родители, желающие воспользоваться корзиной NVŠ для неформальных занятий ребенка?

Администрация Вильнюсского самоуправления выделяет средства NVŠ поставщикам, реализующим аккредитованные программы, с учетом имеющегося финансирования. Поэтому рекомендуется как можно раньше обратиться к поставщику услуги и выразить желание посещать организуемую им программу. При этом по поводу корзины NVŠ родители могут обращаться в течение учебного года, если у поставщика услуги есть свободные финансируемые места.

5. Сколько надо платить за программу NVŠ, если назначена корзина NVŠ в размере 20 евро?

Когда ребенку назначается корзина NVŠ в размере 20 евро, родители должны ежемесячно платить за программу на 20 евро меньше. Поставщики NVŠ не могут предлагать альтернативные модели (например, посещать больше видов деятельности, снизить цену программы менее чем на 20 евро и т. д.), вычет административных сборов и т. д.

6. Когда корзина NVŠ не назначается?

Если ребенок за месяц посетил менее 4 педагогических часов, корзина NVŠ в том месяце не выделяется. Поэтому важно обеспечить посещаемость занятий.

7. На какой период назначается корзина NVŠ?

Корзина NVŠ назначается в текущем учебном году с 1 сентября до 30 июня (10 месяцев).

8. Каковы обязанности ученика, родителей/опекунов?

Прежде всего — чтобы пользоваться корзиной NVŠ, необходимо вовремя подписать договор о предоставлении услуг NVŠ. После заключения договора с руководителем клуба родители/опекуны должны обеспечить регулярное посещение ребенком занятий. А также — не забывать информировать руководителя кружка о нарушениях здоровья ученика. Предоставить личные данные (имя, фамилия, личный код учащегося, контакты), которые вместе с договором предоставляются в учреждения, координирующие адресное финансирование NVŠ.

Если возникнет желание прекратить или изменить деятельность — родители/опекуны должны как можно скорее сообщить об этом поставщику NVS и привести в порядок необходимые документы.

9. Можно ли посреди учебного года поменять кружок и получить корзину NVŠ в другом кружке?

В течение учебного года можно сменить посещаемый кружок, расторгнув существующий договор — и подписав новый с другим кружком. Важно: корзина NVŠ не путешествует вслед за ребенком. Места, финансируемые за счет NVŠ, выделяются поставщикам, выполняющим аккредитованные программы. Поэтому в следующей группе может не быть бесплатных мест, финансируемых за счет NVŠ. Если для вас важно, получите ли вы в новом кружке корзину NVŠ, рекомендуется заранее связаться с руководством кружка и узнать, есть ли свободные финансируемые места, и в каком порядке они распределяются.

10. Что делать, если поставщик NVŠ не снижает стоимость кружка (хотя договор NVŠ подписан) или не предоставляет информацию о получении корзины NVŠ?

Если поставщик NVŠ не предоставляет полной информации о получении корзины NVŠ в размере 20 евро — или не снижает стоимость программы, — можно обратиться в Отдел по делам молодежи Администрации Вильнюсского городского самоуправления. Тел. +370 687 51907, эл. почта — [email protected].

11. Кому положена повышенная корзина NVŠ?

Повышенная корзина NVŠ выделяется:

детям с особыми образовательными потребностями (большими и очень большими) — 30 евро/мес.;

детям со специальными образовательными потребностями (средними, большими и очень большими) — 40 евро/мес. для новых программ, аккредитованных в 2022 году;

детям романской национальности, получающим социальную помощь или имеющим на нее право — 40 евро/мес. с 1 марта до 31 декабря 2022 года.

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