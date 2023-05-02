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Третий сезон «Убийств в одном здании» выйдет в августе

Автор Эвелина Никанорова
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Стала известна дата премьеры третьего сезона сериала «Убийства в одном здании».

Ее сообщили зрителям во время вечернего шоу в Театре Уолта Диснея 29 апреля 2023 года исполнители главных ролей в телепроект – Стив Мартин и Мартин Шорт. По их словам, первый эпизод выйдет на Hulu 8 августа, новый сезон будет состоять из семи получасовых серий.

Третий сезон «Убийств в одном здании» выйдет в августе

Убийства в одном здании

Третий сезон расскажет о том, как любители-детективы Чарльз (Мартин), Оливер (Шорт) и Мэйбл (Селена Гомес) пытаются раскрыть убийство персонажа Бена Гленроя (Пол Радд), который был представлен в финале второго сезона как коллега Чарльза по бродвейской пьесе, поставленной Оливером.

В третьем сезоне к касту также присоединились Мэрил Стрип, Эшли Пак («Грызня»), Джесси Уильямс («Лестница Иакова»), Уэсли Тейлор («Хорошая жена»), Джереми Шамос («Наследники»), Линда Эмонд («Пациент»). Съемки завершились в конце апреля.

Источник: InterMedia

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