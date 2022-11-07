Третьим собеседником стал политический консультант от партии Демократов США Стивен Слугоцки

RADIO•R представляет цикл интервью «Однажды в АмеRике». Он посвящён промежуточным выборам в Конгресс и Палату Представителей, которые пройдут в США 8 ноября.

В рамках международной программы, организованной Центром иностранной прессы, группа журналистов из 25 стран мира приехала в США, чтобы познакомиться с этими выборами поближе и понять этот процесс изнутри.

Третьим собеседником RADIO R стал политический консультант от партии Демократов США Стивен Слугоцки. В небольшом интервью собеседник поделился своими опасениями по поводу того, что ожидает США, если на предстоящих выборах победят республиканцы, а также рассказал о том, почему часть избирателей устала от действующего президента США Джо Байдена.