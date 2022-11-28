Что почитать

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Автор RADIO•R
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В сегодняшнем выпуске рубрики «Что почитать» знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте советует, какие книги выбрать для создания рождественского настроения. Стихотворная сказка о новогоднем чуде в жизни призраков, трогательная история о доброте в многодетном семействе и святочные рассказы классика помогут без спешки и суеты окунуться в волшебную атмосферу праздника.

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Елена Ярышевская. Подарок для привидения. Новогодняя сказка
(илл. С.Гаврилов, Книжный дом Анастасии Орловой, 2022) 3+

Волшебная сказка в стихах. В маленьком подвальчике далекого замка прячутся от людей привидения: суровый седой Лорд, грустный худой Рыцарь, Дама с Кавалером, Шут, две Кухарки и другие. В новогоднюю ночь девочка Алина случайно обнаруживает Шута-призрака и приглашает всю компанию на настоящий праздник. Удивительные иллюстрации с доброй историей подарят маленьким читателям настоящее праздничное настроение.

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Карина Ян Глейзер. Вандербикеры с 141-й улицы
(CLEVER, 2019) 7+

Полная уюта, света и юмора рождественская история о самых добрых чувствах. За пять дней до Рождества  противный домовладелец просит семейство Вандербикеров (а это мама с папой, пятеро детей, пес Франц, кот Джордж Вашингтон и кролик Паганини) до 31 декабря покинуть их уютный ярко-красный дом. Дети решают растопить сердце хозяина дома мистера Байдермана и уговорить его продлить договор аренды. Операция «Байдерман» начинается!

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Антон Чехов. В рождественскую ночь
(Азбука, 2022)

Святочные рассказы от классика, которые хорошо читать вслух. В сборник вошли сорок рассказов Антона Чехова, посвященных Новому году и Рождеству. Здесь есть и ранние юморески, и знакомые с детства тексты, и поздние рассказы-притчи. Расположенные в хронологическом порядке, от 1883 до 1900 гг., рассказы вызывают самые разные эмоции: от безудержного смеха и веселья до задумчивой грусти и размышлений о жизни, ее хрупкости и скоротечности.

Три книги для создания рождественского настроения помогут окунуться в атмосферу праздника

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».

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