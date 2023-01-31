Украинцам сложно найти работу из-за языкового барьера и наличия детей

С начала войны в Литве трудоустроилась 21 000 граждан Украины — это примерно половина всех трудоспособных беженцев. Примерно 11 тысяч украинцев нашли работу с помощью Службы занятости.

Еще 2200 мест остаются вакантными.

При этом исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции, показало, что чаще всего украинцам не удается найти работу из-за языкового барьера и наличия малолетних детей.

Кроме того, большая часть женщин приехали из Украины не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи. Поэтому на них лежит двойная нагрузка.

Больше всего украинцев работает в крупных городах Литвы: в Вильнюсе – 6800, Каунасе – 2900, в Клайпеде – 2600.

Более 78% опрошенных сказали, что хотели бы поменять работу.

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