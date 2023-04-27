Украинские беженцы в Литве заплатили в бюджет страны более 58 млн евро налогов

В настоящее время в Литве по трудовым договорам работают более 24 тыс. украинцев, которые были приняты на работу с начала войны. Это половина всех украинцев трудоспособного возраста в нашей стране.

Всего с начала войны Служба занятости помогла трудоустроиться в нашей стране 12,7 тыс. украинцев. На данный момент остаются открытыми около 2 тыс. вакансий.

За один военный год украинские беженцы заплатили в бюджет Литвы более 58 млн евро налогов. Всего в Литве в настоящее время зарегистрировано около 70 тыс. украинских военных беженцев.

Следует также отметить, что потоки беженцев заметно уменьшились. Уменьшается и число украинцев, ищущих работу: в настоящее время в Службе занятости зарегистрировано 3,5 тыс. человек.

Большинство зарегистрированных – женщины в возрасте 30-49 лет.

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