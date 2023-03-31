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Украинские верующие смогут молиться с Вильнюсским приходом святой Параскевы Пятницы

Автор RADIO•R
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Община православных украинских верующих сможет молиться с Вильнюсским православным приходом святой Параскевы Пятницы. Службы будет вести священник Андрей Несвитайла, который приехал в Литву из Украины.

Украинские верующие смогут молиться с Вильнюсским приходом святой Параскевы Пятницы

Украинские верующие смогут молиться с Вильнюсским приходом святой Параскевы Пятницы

В этом приходе, начиная со 2 апреля, богослужения будут проходить на литовском и на украинском языках. Имя патриарха Московского Кирилла во время богослужений упоминаться не будет.

Напоминаем, что Виленско-Литовская епархия в настоящее время стремится к большей автономии и объявляет, что вплотную приблизилась к статусу самостоятельной Церкви.

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